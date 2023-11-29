29 Kasım’da Gözler Bu 2 Altcoin’in Üzerinde! Market Maker’lar Her Şeyi Baştan Yazabilir!

İki altcoin’de oluşan short pozisyonlar son 12 ile 24 saat içinde artış gösterdi. Bu durum kripto para piyasasında düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Buna rağmen oluşan hacim yükselişe gözünü diken yatırımcılar için short pozisyon fırsatlarını beraberinde getirebilir.

Özellikle Avalanche (AVAX) ve Arbitrum (ARB) cephesinde yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Türev piyasadaki toplam long pozisyonlara kıyasla açılan short pozisyonların varlığı önemli bir işlem farkını işaret ediyor.

Avalanche (AVAX) Coin Geleceği

Son 12 saat içinde AVAX’ta 127,01 milyon dolar long pozisyona karşılık 141,14 milyon dolar short pozisyon (%52,63) bulunuyordu. Son 24 saatlik dönemde ise 251,55 milyon dolar sohrt pozisyona karşılık 274,06 milyon dolar short pozisyonun (%52,14) benzer varlığı görülüyordu.

İlginç bir şekilde, AVAX yazım saati itibariyle 20,92 dolardan işlem görüyordu ve günlük kazançların oranı %1,16’yı işaret ediyordu. Fiyat hareketindeki yaşanan bu farklılık ve artan short pozisyon ilgisi, short pozisyon sıkışması için uygun ortamın oluşmasını sağlayabilir.

Dahası, CoinMarketCap’ten alınan veriler, kısa pozisyonların ağırlığı AVAX için günlük 336,23 milyon dolarlık değişim hacminin %80’ine işaret ediyor.

Arbitrum (ARB) Coin Geleceği

Arbitrum’da son 24 saatte oluşturulan 110,22 milyon dolarlık short pozisyona (%53,32) karşılık 96,49 milyon dolarlık long pozisyon bulunuyor. Short pozisyonlarda 12 saatlik long/short oranı beklenilenden daha yüksek ve tüm yatırımcıların %54’ü piyasada yaşanabilecek bir dönüşe yönelik işlem açıyor.

Bunun yanı sıra, ARB fiyatında hareket yaşanıyor. Gün içerisinde %0,35 yükselişle 1,02 dolardan işlem görüyor. AVAX’ın aksine, Arbitrum shortları 198,50 milyon dolarlık günlük hacmin yalnızca %55’ini oluşturuyor.

Bu durumda, oluşabilecek sapmanın fiyat hareketini başlatma ihtimali ARB duyarlılığı değişmediği sürece altcoin için bir trendin tersine dönüşünü de temsil edebilir. Yine de, long pozisyona sahip olanlara karşı oluşan yüksek ağırlık market maker’ları bu mevcut likiditeyi avlamak konusunda teşvik edebilir. Yine de kripto paralarda kısa vadeli bir sıkışma yaşanacağına dair hiçbir garanti olamayacağını da belirtmek faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.