ALTCOIN

29 Kasım’da Gözler Bu 2 Altcoin’in Üzerinde! Market Maker’lar Her Şeyi Baştan Yazabilir!

Özet

  • AVAX ve ARB'de artan short pozisyonlar, düşüş eğilimini işaret edebilir.
  • AVAX'da günlük hacmin %80'i short pozisyonlarla ilişkilendiriliyor.
  • Arbitrum'da ise short pozisyonlar, günlük hacmin %55'ini oluşturuyor.
  • Piyasa etkisi:Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

İki altcoin’de oluşan short pozisyonlar son 12 ile 24 saat içinde artış gösterdi. Bu durum kripto para piyasasında düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Buna rağmen oluşan hacim yükselişe gözünü diken yatırımcılar için short pozisyon fırsatlarını beraberinde getirebilir.

İçerikler
Avalanche (AVAX) Coin GeleceğiArbitrum (ARB) Coin Geleceği

Özellikle Avalanche (AVAX) ve Arbitrum (ARB) cephesinde yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Türev piyasadaki toplam long pozisyonlara kıyasla açılan short pozisyonların varlığı önemli bir işlem farkını işaret ediyor.

Avalanche (AVAX) Coin Geleceği

Son 12 saat içinde AVAX’ta 127,01 milyon dolar long pozisyona karşılık 141,14 milyon dolar short pozisyon (%52,63) bulunuyordu. Son 24 saatlik dönemde ise 251,55 milyon dolar sohrt pozisyona karşılık 274,06 milyon dolar short pozisyonun (%52,14) benzer varlığı görülüyordu.

İlginç bir şekilde, AVAX yazım saati itibariyle 20,92 dolardan işlem görüyordu ve günlük kazançların oranı %1,16’yı işaret ediyordu. Fiyat hareketindeki yaşanan bu farklılık ve artan short pozisyon ilgisi, short pozisyon sıkışması için uygun ortamın oluşmasını sağlayabilir.

Dahası, CoinMarketCap’ten alınan veriler, kısa pozisyonların ağırlığı AVAX için günlük 336,23 milyon dolarlık değişim hacminin %80’ine işaret ediyor.

Arbitrum (ARB) Coin Geleceği

Arbitrum’da son 24 saatte oluşturulan 110,22 milyon dolarlık short pozisyona (%53,32) karşılık 96,49 milyon dolarlık long pozisyon bulunuyor. Short pozisyonlarda 12 saatlik long/short oranı beklenilenden daha yüksek ve tüm yatırımcıların %54’ü piyasada yaşanabilecek bir dönüşe yönelik işlem açıyor.

Bunun yanı sıra, ARB fiyatında hareket yaşanıyor. Gün içerisinde %0,35 yükselişle 1,02 dolardan işlem görüyor. AVAX’ın aksine, Arbitrum shortları 198,50 milyon dolarlık günlük hacmin yalnızca %55’ini oluşturuyor.

Bu durumda, oluşabilecek sapmanın fiyat hareketini başlatma ihtimali ARB duyarlılığı değişmediği sürece altcoin için bir trendin tersine dönüşünü de temsil edebilir. Yine de, long pozisyona sahip olanlara karşı oluşan yüksek ağırlık market maker’ları bu mevcut likiditeyi avlamak konusunda teşvik edebilir. Yine de kripto paralarda kısa vadeli bir sıkışma yaşanacağına dair hiçbir garanti olamayacağını da belirtmek faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

Öngörüleri Çıkan Analist Paylaştı! Ona Göre Bu Altcoin 7x Patlama Potansiyeline Sahip!

Bu Altcoin Projesine Yatırım 70 Kat Kâr Getirdi! Dikkat Çeken Açıklama

Popüler Altcoinde İlgi Azalıyor! Artan Geliştirmelerin Etkisi Olacak Mı?

Shiba Coin Grafiği Alarm Veriyor, Hedef Kaç Dolar?

Chainlink Staking v0.2 Nedir ve Neden Önemli? LINK Coin Geleceği

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Borsalarındaki Bitcoin Arzı Son 6 Yılın En Düşük Seviyesine İndi!
Bir Sonraki Yazı Bu Altcoin Projesine Yatırım 70 Kat Kâr Getirdi! Dikkat Çeken Açıklama
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Öngörüleri Çıkan Analist Paylaştı! Ona Göre Bu Altcoin 7x Patlama Potansiyeline Sahip!
UNISWAP (UNI)
Bu Altcoin Projesine Yatırım 70 Kat Kâr Getirdi! Dikkat Çeken Açıklama
ALTCOIN
Kripto Para Borsalarındaki Bitcoin Arzı Son 6 Yılın En Düşük Seviyesine İndi!
BITCOIN (BTC)
Binance’den Sonra Bir Şok Daha! Dev Kripto Para Borsasının Başı Büyük Belada Olabilir!
KRİPTO PARA BORSALARI
Lost your password?