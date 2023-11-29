UNISWAP (UNI)

Öngörüleri Çıkan Analist Paylaştı! Ona Göre Bu Altcoin 7x Patlama Potansiyeline Sahip!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Uniswap'in hizmet altcoin'i UNI'nin önemli bir yükseliş trendine girebileceğini öne sürdü.
  • Analist UNI'nin belirli bir direnç seviyesini destek haline getirmesi durumunda güçlü bir yükseliş yapmasını bekliyor.
  • Rekt Capital Bitcoin için ise boğa piyasası döngüsünün henüz başında olunduğunu ekledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Rekt Capital, en büyük merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap’in hizmet token’i UNI’nin önemli bir yükseliş trendine girmenin eşiğinde olduğunu söyledi. Analist ayrıca Bitcoin’de (BTC) boğa piyasası döngüsünün çok başında olunduğunu belirtti.

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UNI İçin Büyük Yükseliş Öngörüsü“Bitcoin’de Boğa Piyasasının Başındayız”

UNI İçin Büyük Yükseliş Öngörüsü

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından takipçilerine önde gelen merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Uniswap‘in hizmet altcoin’in yakında önemli bir direnç seviyesini desteğe çevirmesiyle güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini ileri sürdü.

Analist UNI için yükseliş beklentisini açıklarken “Uniswap bu makro piyasa yapısından önemli bir kırılmanın eşiğinde. Yeni bir makro yükseliş trendine girmesi için bu formasyonun tepe noktasını kırması ve destek olarak üzerine oturması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

UNI bu yazının hazırlandığı sırada 6,25 dolardan işlem görüyor ve Rekt Capital’in işaret ettiği direnç çizgisinin bir miktar üzerinde seyrediyor. Analistin aylık zaman dilimindeki grafiğine bakıldığında, altcoin’in 7 dolar civarındaki bir sonraki direnci kırması halinde önünün açık olduğu ve 50 dolara varan bir yükseliş yapabileceğini değerlendirdiği görülüyor.

Rekt Capital ayrıca en büyük stablecoin’in Tether‘in (USDT) piyasa hakimiyetinin de düştüğüne dikkat çekerek, stablecoin’in sahiplerinin Bitcoin ve altcoin’lere yöneliyor olabileceklerine vurgu yaptı. Analist bu duruma ilişkin olarak “USDT’nin hakimiyeti düşüyor. Yatırımcılar daha fazla risk arayışına girdi ve stablecoin’lerden BTC ve altcoin’lere geçme konusunda oldukça hevesliler. Riske karşı tolerans artıyor ve rotasyonel davranış netleşiyor. Destek olarak mavi çizgi aşağı kırılacak olursa bu psikolojik eğilim devam edecektir.” dedi.

“Bitcoin’de Boğa Piyasasının Başındayız”

Son olarak Bitcoin‘e bakan Rekt Capital, en büyük kripto paranın 2019 ve 2015’teki diğer blok ödülü yarılanması öncesi yıllara benzer şekilde bir boğa piyasası döngüsünde olduğunu ve bu döngünün henüz başında olunduğunu söyledi.

Madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları blok ödülü yüzde 50 oranında düşürecek olan bir sonraki blok ödülü yarılanmasının diğer bir deyişle halving’in Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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