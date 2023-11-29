Bitcoin’in Hız Göstergesi Dibe Vurdu! Bu BTC İçin Ne Anlama Geliyor?

Analistler, Bitcoin‘in (BTC) hız göstergesinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini ve bunun da en büyük kripto parayı uzun vadede tutma eğilimine işaret ettiğini değerlendiriyor. ABD’nin büyük yatırım bankalarından biri olan Standard Chartered analistleri, Bitcoin’in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminine ise bağlı kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in Hız Göstergesi Tarihi Dip Seviyelerde

Analistlere göre BTC‘lerin ne sıklıkla alınıp satıldığının ya da işlemler için kullanıldığının bir göstergesi olan hız göstergesi tarihi dip seviyelere çekildi. Bitfinex analistleri, mevcut Bitcoin hızı ile 2018-2019’daki son kripto para ayı piyasasında kaydedilen ortalama arasında bir zıtlık gözlemledi. Analistler yayımladıkları yatırımcı notunda, “Tarihsel olarak düşük Bitcoin hızı, son ayı piyasası döngüsüne kıyasla duyarlılıkta önemli bir değişiklik olduğunu gösteriyor” dedi.

Kripto para borsası Bitfinex analistlerine göre Bitcoin hızının düşük olması, kripto para yatırımcılarının satış yapma konusunda isteksiz hale geldiklerini ve alıcıların yeni arz arayışında olduğunu gösteriyor. Analistler, “Bu nedenle, Bitcoin yatırımcılarının satmaya isteksiz hale gelmesi ve alıcıların arz arayışına girmiş olmasından dolayı 24 Kasım’da en büyük kripto paranın 38 bin 410 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşması şaşırtıcı değil” eklemesini yaptı.

Standard Chartered’e Göre Bitcoin 100 Bin Dolara Doğru İlerliyor

Standard Chartered, kısa süre önce Nisan ayında Bitcoin’in 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahmininin hala geçerliliği koruduğunu bildirdi. Standard Chartered’in FX Araştırma Başkanı Geoff Kendrick‘e göre yukarı yönlü fiyat hareketinin ana katalizörü ABD’de en az bir spot Bitcoin ETF’sine onay verilmesi olacak.

Kendrick ve ekibi ETF’lere onayın beklenenden daha erken gelmesini öngörüyor. Bu konuda yaptıkları değerlendirmede “2024 yılının ilk çeyreğinde hem BTC hem de ETH için bir dizi spot ETF‘nin onaylanacağını ve kurumsal yatırımın önünün açılacağını düşünüyoruz” derken “Basitçe söylemek gerekirse, her şey beklendiği gibi işliyor. BTC’nin hakimiyeti bozulmadan devam ediyor ve hakimiyet Nisan ayında kaydedilen yüzde 45 seviyesinden yüzde 50’ye yükseldi.” eklemesini yaptı.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,87 yükselişle 38 bin 90 dolardan işlem görüyor. Veriler en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 4,29, son 30 günde ise yüzde 11,70 arttığını gösteriyor.