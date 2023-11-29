Ethereum (ETH)

Paradigm’in Ortağından Altcoin Harekâtı! Milyon Dolarlar Havada

Özet

  • Risk sermayesi şirketi Paradigm’in ortağından yeni bir hamle geldi.
  • İki kripto para biriminde takas ve elde edilen kâr dikkat çekti.
  • Portföyündeki altcoin geleceğe yönelik olarak beklentiyi ortaya koydu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin piyasasında bir balinanın yaptığı hareketler dikkat çekti. Hareketi ilgi çekici kılan şey risk sermayesi şirketi Paradigm’in ortağı tarafından gerçekleştirilmesi. Hamle aynı zamanda bir pozisyon alımına da işaret etti. Ayrıca önemli sayıdaki Ethereum birikimi bir boğa sezonu öncesi beklentileri de beraberinde getirmiş olmalı. Elde edilen kâr ise iştah açtı.

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Paradigm Ortağının Etkili Altcoin HamlesiParadigm Ortağı İçin Sırada Ne Var?

Paradigm Ortağının Etkili Altcoin Hamlesi

Bir dizi hesaplanmış hamleyle, Paradigm ortağı samczsun ile bağlantılı olduğu iddia edilen 0xAA1 adres, son dört saat içinde 10 milyon USDC’yi 4 bin 865 ETH‘ye dönüştürerek önemli bir takas gerçekleştirdi. Bu akıllıca hareket ETH başına ortalama 2 bin 56 dolar fiyatla gerçekleşti ve mevcut piyasa koşullarında stratejik karar alma sürecini gözler önüne serdi.

Bu işleme ilgi çekici bir durum ekleyen şey, bunun münferit bir olay olmaması. Balina 0xAA1, hem kripto para borsası Binance hem de merkezi olmayan borsalardan (DEX) toplam 15 bin 2 ETH topladı. Rakamsal karşılığı 28 milyon 350 bin dolar olan bu etkileyici biriktirme stratejisi, 13 Ekim 2023’te Ethereum fiyat artışının başlamasının ardından başlatıldı.

En son veriler itibariyle, balina 0xAA1’in etkileyici portföyü şu anda 23 bin 440 ETH‘de duruyor ve 48 milyon 100 bin dolarlık önemli bir değerlemeye sahip. Bu stratejik manevra, balinayı kripto piyasasında kayda değer bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Paradigm Ortağı İçin Sırada Ne Var?

Kripto topluluğu, 0xAA1 ile ilişkili Paradigm ortağının stratejik hamlelerinin ardındaki nedenler hakkında spekülasyon yapmaya devam ediyor. İster kripto para Ethereum’un gelecekteki fiyat yörüngesine ilişkin yükseliş görünümünden ister piyasa dinamiklerine taktiksel bir yanıttan kaynaklansın, balinanın eylemleri şüphesiz kripto alanında ilgi ve tartışmalara yol açtı.

Piyasa gözlemcileri ve katılımcıları etkili balinaların hareketlerini yakından takip ederken, 0xAA1’in stratejik ETH birikimi kripto işlemlerinin dinamik ve stratejik doğasını hatırlattı. Kripto dünyası hızla gelişirken, bu tür büyük işlemlerin ardındaki nedenler piyasa duyarlılığı ve potansiyel eğilimler için çok önemli göstergeler haline geliyor.

Balinanın bu hamlesinin kendisi için önemli bir kârı beraberinde getirdiğini de söyleyebiliriz. Balinanın yaptığı işlemle yaklaşık olarak 9 milyon 200 bin dolarlık kârı söz konusu.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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