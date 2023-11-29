Madencilik

3,8 Milyar Dolar Servete Sahip Ünlü Yatırımcıdan Kripto Para Hamlesi! 6,2 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı!

Özet

  • OCEAN, Jack Dorsey liderliğinde 6,2 milyon dolarlık tohum finansmanı aldı.
  • OCEAN, merkezi olmayan Bitcoin madencilik havuzu ve ödeme sistemi olarak tanımlanıyor.
  • Dorsey, Bitcoin'e olan desteğini göstererek Brink'e de önemli bir yatırım yaptı.
Alican Ülker
Alican Ülker

Merkeziyetsiz Bitcoin madencilik havuzu OCEAN, kısa süre önce milyarder Jack Dorsey önderliğinde tohum finansman turunda dikkat çekici biçimde 6,2 milyon dolar topladı. Toplanan 6,2 milyon dolara yatırım yapan diğer yatırımcılardan bazıları arasında Barefoot Bitcoin Fund, NewLayer Capital, Bitcoin Opportunity Fund  bulunmakta.

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Merkezi Olmayan Bitcoin MadenciliğiJack Dorsey’in BTC Sevgisi

Merkezi Olmayan Bitcoin Madenciliği

Geleneksel Bitcoin madencilik havuzları, genel olarak bloklardan elde edilen ödüller ve ortaya çıkan işlem ücretleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarıyla bilinirler. Ortaya çıkan değerleri madenciler arasında kendi belirlemelerine göre yeniden dağıtarak işlemleri sürdürürler. Bu düzen onlara büyük imtiyazlar da sağlamakta. Gönüllü olarak ya da yasal yükümlülükler nedeniyle bireysel olarak madencilik yapan kullanıcıların ödemelerini alıkoyma yetkisine de sahipler.

OCEAN’ın sahip olduğu gözetimsiz ödeme sistemi, kazançları madencilere doğrudan blok ödülleri aracılığıyla dağıtır. Bu durum, var olan geleneksel madencilik havuzlarla ilişkili potansiyel riskleri ortadan kaldırabilir ve madencilerin gereksiz etkiye maruz kalmalarına engel olabilir.

OCEAN’ın gelişimi için konusunda toplanan fon, Bitcoin madenciliğini merkezsizleştirmeyi amaçlayan bir dizi projenin ilk adımı olarak yorumlanıyor.

Yatırım turunun ardından yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Jack Dorsey şunları söyledi:

OCEAN’a yaptığımız katkı, misyonlarına duyduğumuz derin saygıdan kaynaklanıyor. OCEAN, Bitcoin kullanıcıları için hepimizin hissettiğini düşündüğüm bir sorunu çözüyor Bitcoin’i rahatsız edebilecek havuzların ve madencilik havuzlarının daha da merkezileşmesi ve bunun değer verdiğimiz bir dizi Bitcoin özelliğini nasıl riske attığı. Bitcoin için genel olarak iyi olan ve aynı zamanda kişisel olarak kendim ve şirketlerim için de iyi olan bir proje gördüğümde, bu benim için basit bir karar haline geliyor ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.

Jack Dorsey’in BTC Sevgisi

Jack Dorsey geçmişten günümüze BTC‘nin en büyük destekçilerinden birisi olarak dikkat çekmişti. Ayrıca, kendisi ve ekibi blockchain ölçeklenebilirliğini yeni bir noktaya taşıma amacıyla Bitcoin Lightning ağını geliştirmek konusunda çalışmalarını sürdürmekte.

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey de Bitcoin’in (BTC) ilerleyişini desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyor. Buna bağlı olarak ağdaki geliştiricilere fayda sağlamak adına adanmış bir Web3.0 merkezi olarak hizmet veren Brink’e yakın zamanda yaptığı finansal yatırım buna örnek gösterilebilir.

Jack Dorsey yatırımı kapsamında, açıklanan finansman taahhüdü toplam 5.000.000 dolar değerinde. Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre, ödeme yıllık 1 milyon dolar olmak üzere 5 yıl boyunca gerçekleşecek.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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