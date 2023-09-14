Düzenleyici belirsizlik ve kriptonun yaptırımlar yoluyla terbiye edilmesi çabaları yatırımcıları 2 yıldır fazlasıyla bezdirdi. SEC’in aşırı negatif tutumu artık bölgedeki kripto şirketlerinin kendilerine yeni yuvalar aramaya başlamasına neden oluyor. Globalde takip edilen bazı Web3 girişimleriyse ABD özelinde yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

Web3 Girişiminden ABD İçin Özel Karar

Web3 topluluğunun yakından takip ettiği Web3 oyunlarından olan Shrapnel’in ekibi bugün önemli açıklamalarda bulundu. Düzenleyicilerin olası baskısından kaçınmak isteyen ekip şimdiden önlemlerini aldıklarını ve ABD özelinde dijital varlıkların nakde çevrilemeyeceğini söyledi. Shrapnel Ekonomi Başkanı Francis BrankinToken 2049 etkinliğinde verdiği röportajda Aralık ayında erken erişime açılacak olan oyunun Avrupa ve Asya’daki oyuncular için bir kısıtlama içermeyeceğini ancak ABD’deki oyuncuların hiçbir şekilde nakit para çekemeyeceğini söyledi.

“Amerikalılar diğer tüm oyuncuların yapabildiği her şeyi yapabilirler, ancak nakde çeviremezler. Çünkü bunu yaptıklarında düzenleyiciler kayıtsız menkul kıymet veya yatırım sözleşmesi davası açabilir.”

Ekibe göre bu uzun sürmeyecek ve bir çözüm bulunduğunda ABD’li oyuncular da tahakkuk eden sermayeyi banka hesaplarına aktarabilecek.

ABD Kripto Para Baskısı

ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, Gary Gensler’in Başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte kripto paralar için zorlayıcı olmaya başladı. 100’ün üzerinde kripto davası açan SEC hali hazırda Binance, Coinbase gibi devlerle mücadelesini sürdürüyor. Hatta savaş kripto paralardan NFT alanına bile kaydı. Dün düzenleyici kurum ikinci NFT davasını da açtı.

Blockchain tabanlı teknolojileri geliştiren ekipler kripto toplulukları ve ABD’nin onları ülkeden atmaya çalışmasının inovasyona zarar verdiğini herkes söylüyor. Coinbase bu konuda lobicilik faaliyetlerini programlı şekilde sürdürüyor. FTX borsası da iflas etmeden önce bu konuya ciddi emek harcamıştı.

Ripple, Coinbase gibi devlerin kripto para yasaları için verdiği mücadele ve FTX çöküşünden Demokratların sorumlu tutuluşu geleceğe dair iyimserliği besliyor. Bununla birlikte CFTC’ye kripto alanında daha fazla yetki tanıyan 21’inci yüzyıla uyum yasası önümüzdeki aylarda Meclis oylamalarına başlayacak. Eğer SEC’in negatif yaklaşımından doğan baskıyı kıracak bu yasa onaylanırsa Shrapnel örneğindeki gibi olumsuzluklardan da Amerikalı kripto topluluğu kurtulabilir.