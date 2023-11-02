  Tether’den 610 Milyon Dolar Değerinde Yatırım: Bitcoin Madenciliğinde Dev Adım

Stablecoin ihraççısı Tether, Almanya merkezli Bitcoin madencilik şirketi Northern Data AG’ye büyük bir borçlanma imkanı sağlayarak dikkat çekti. Bu adım, Tether yetkililerinin borç verme hamlesinde geri adım atılacağına dair bir açıklamanın ardından geldi. Ancak Tether bu adım ile Bitcoin madenciliği konusundaki iddiasını bir kere daha göstermiş oldu.

Stablecoin İhraççısı Tether’den Yatırım Hamlesi

Nothern Data AG, 2 Kasım’da kamuoyu ile paylaştığı bir duyuruya göre şirkete daha fazla yatırım yapmak isteyen stablecoin ihraççısı Tether’den 575 milyon euro değerinde (610 milyon dolar) bir borç finansmanı sağladı.

Yapılan bu anlaşma ile birlikte borç sermayesi özellikle Northern Data Group’un yapay zeka bulut hizmet sağlayıcısı Taiga Cloud, Ardent Veri Merkezleri ve şirketin madencilik işi olan Peak Mining de dahil olmak üzere üç iş koluna yatırım yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kamuoyuna sunulan duyuruda planlanan bu yatırım programının odak noktası ilave donanım alımı ve sıvı soğutmalı madencilik teknolojisiyle Bitcoin madenciliği operasyonlarının ölçeklendirilmesi olacağı belirtiliyor. Bu gelişme ile birlikte Tether’in yatırım kollarına bir yenisi daha eklendi.

Duyurudan Dikkat Çeken Notlar

Duyuruda yer alan detaylara göre borç tesisi teminatsız olarak verildi ve standart piyasa koşullarına dayalı olarak 1 Ocak 2030’da kadar vadeli. Bu borç finansmanı, Tether’in Northern Data’da bir hisse satın almasının ardından geldi.

Eylül 2023’te USDT ihraççısı, yapay zeka girişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir hareketle Northern Data’ya açıklanmayan bir miktar yatırım yaptı. Tether, yatırımın rezervlerinden ayrı olduğunu ve müşteri fonlarını etkilemeyeceği kamuoyu ile paylaştı. Şirket yetkilileri, 2023 yılında kendi madencilik operasyonlarını başlatarak ve tescilli madencilik yazılımını tanıtarak aktif olarak Bitcoin madenciliği operasyonlarına girmeye devam ediyor.

Tether’in muhasebe firması BDO’dan aldığı 2. çeyrek tasdikine göre, stablecoin şirketi fazla rezervlerini 850 milyon dolar arttırdı ve toplam fazla rezervlerini 3,3 milyar dolara çıkardı. Eylül 2023’te şirketin geçen yıl bu tür kredileri sıfıra indirmek için çalışmasına rağmen stablecoin kredilerinin arttığı da açıklandı.