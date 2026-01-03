XRP Grafiklerinde Tehlike ve Fırsat Bir Arada: İşte Kritik Seviyeler

Kripto para piyasaları 2025’in son çeyreğinde sert satış dalgalarıyla sarsılırken, XRP de bu süreçten payını aldı. Yılın son aylarında oluşan düşüş trendi, 2026’nın ilk günlerinde yerini sınırlı da olsa toparlanma sinyallerine bırakmış durumda. Piyasa analistleri ise XRP’nin mevcut teknik yapısına bakarak hem yükseliş hem de düşüş ihtimallerini detaylı şekilde değerlendiriyor.

XRP’de Düşen Kanal ve Teknik Görünüm

XRP, 2025’in Ekim ayı başında 3,1 dolar seviyesine ulaşmasının ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Önce 3 dolar, ardından 2 dolar gibi psikolojik desteklerin kaybedilmesiyle birlikte fiyat yıl sonunu 1,84 dolar seviyesinde kapattı. Bu tablo, 2022’den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş mumunun oluşmasına neden oldu. Özellikle 2,7–2,75 dolar bandından gelen güçlü satışlar, fiyatın aylar süren bir düşen kanal içine girmesine yol açtı.

Piyasa analisti Chart Nerd’e göre, bu bölge daha önce destek konumundayken güçlü bir direnç alanına dönüştü. Düşen kanal yapısına uygun şekilde XRP, 2025’in son çeyreğinde daha düşük zirveler oluşturarak düşüş trendini teyit etti. Ancak 2026’nın ilk günlerinde gelen tepki alımları, fiyatın kanalın alt bandı olan 1,6–1,77 dolar aralığından destek bulduğunu gösteriyor. Günlük grafiklerde oluşan daha yüksek dipler, kısa vadeli trendin yön değiştirdiğine işaret ediyor. Analiste göre bu sıkışan yapı, önümüzdeki günlerde sert bir volatilite artışına zemin hazırlayabilir.

Yükseliş ve Düşüş Senaryoları Ne Söylüyor?

2026’nın ilk üç gününde yaklaşık %10’un üzerinde değer kazanan XRP, buna rağmen hâlâ düşen kanalın içinde hareket ediyor. Chart Nerd, yükseliş senaryosunda fiyatın kanalın üst trend çizgisini aşmasının kritik olduğunu vurguluyor. Bu seviye yaklaşık 2,1 dolar civarında bulunuyor. Eğer bu direnç kırılırsa, XRP’nin yeniden 2,7–2,75 dolar bandını test etmesi mümkün olabilir. Analiste göre bu bölgenin aşılması, makro ölçekte trendin yeniden yükselişe döndüğünün güçlü bir teyidi olacak.

Öte yandan düşüş senaryosunda, XRP’nin 2,1 dolar direncini kıramaması hâlinde satış baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda fiyatın 1,6 dolar civarındaki desteklere doğru geri çekilmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu seviye en son Nisan 2025’te görülmüştü. Ancak analist, hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, XRP’nin şu anda ciddi bir momentum biriktirdiğini ve bu durumun ani fiyat hareketlerini beraberinde getirebileceğini savunuyor.

Bu teknik tabloya ek olarak, son günlerde Ripple cephesinden gelen bir başka haber de dikkat çekiyor. Ripple’ın Asya-Pasifik bölgesinde yeni ödeme ortaklıkları kurduğuna dair haberler, XRP’nin kullanım alanına yönelik iyimserliği artırdı. Uzmanlara göre bu tür temel gelişmeler, teknik görünümle birleştiğinde fiyat üzerinde belirleyici olabilir.

Sonuç olarak XRP için mevcut tablo, belirsizlikle birlikte önemli fırsatları da barındırıyor. Teknik analiz, kritik direnç ve destek seviyelerine işaret ederken, Ripple ekosisteminden gelen olumlu haberler yatırımcı algısını güçlendiriyor. Ancak düşen kanal gerçeği göz ardı edilmemeli; bu nedenle yatırımcıların hem teknik seviyeleri hem de temel gelişmeleri birlikte izleyerek temkinli hareket etmeleri büyük önem taşıyor.