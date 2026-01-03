ALTCOIN

Kripto Piyasasında Yeni Dönem: Artık Altcoin Sezonu Yaşanmayacak Mı?

  • Bitcoin hakimiyeti artarken altcoinlere giren sermaye belirgin şekilde zayıfladı.
  • Yüksek fonlama oranları altcoin piyasasında kırılganlığı artırarak likidasyonları tetikledi.
  • 2021 sonrası yapı değişimi klasik altcoin sezonu ihtimalini zayıflatıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasası 2025 döngüsünde alışılmış kalıpların dışına çıkan bir tablo ortaya koydu. Geçmişte Bitcoin halving’leri sonrası yaşanan güçlü yükselişler, bu kez beklenen etkiyi yaratmadı. Bitcoin yılı yaklaşık yüzde 6 düşüşle kapatırken, altcoin cephesindeki zayıflık daha da belirgin hale geldi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum hariç piyasa değerini temsil eden TOTAL3 verileri, altcoinlerin Bitcoin karşısında üst üste dördüncü yılı da kayıpla kapattığını gösteriyor. Bu durum, uzun süredir konuşulan “altcoin sezonu bitti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

1 Bitcoin Hakimiyeti Neden Bu Kadar Güçlendi?
2 Altcoin Piyasasında Değişen Dinamikler

Bitcoin Hakimiyeti Neden Bu Kadar Güçlendi?

Teknik verilere bakıldığında, Bitcoin’in piyasa üzerindeki etkisinin sistematik biçimde arttığı görülüyor. Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) 2022’de yüzde 40 seviyelerindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 60’ın üzerine çıktı. Bu artış, Bitcoin’in piyasa değerine yaklaşık 900 milyar dolarlık ek katkı anlamına geliyor. Aynı dönemde toplam kripto piyasa değeri 1,11 trilyon dolara yükselirken, yeni giren sermayenin yaklaşık yüzde 80’inin Bitcoin’e yönelmesi dikkat çekiyor.

Bu tablo, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde riskten kaçınarak daha “güvenli liman” olarak görülen Bitcoin’i tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim 2025 yılında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilginin artması da bu eğilimi destekleyen önemli bir başka gelişme olarak öne çıktı. Büyük fonların doğrudan Bitcoin’e yönelmesi, altcoinlere giden likiditeyi sınırlayan temel faktörlerden biri haline geldi.

Altcoin Piyasasında Değişen Dinamikler

2021 döngüsü geriye dönüp bakıldığında klasik bir altcoin sezonu örneği sunuyordu. O yıl Bitcoin’in piyasa değeri yüzde 64 artarken, TOTAL3 yüzde 541 gibi olağanüstü bir yükseliş kaydetmişti. Sermaye, Bitcoin’den çıkarak geniş altcoin piyasasına hızla akmış ve Altcoin Season Index zirve yapmıştı. Ancak bu yapı sürdürülebilir olmadı.

Son yıllarda altcoin fonlama oranlarının keskin biçimde yükselmesi, piyasada aşırı kaldıraçlı long pozisyonların birikmesine yol açtı. Bu durum ilk bakışta yükseliş sinyali gibi görünse de, gerçekte altcoinleri son derece kırılgan bir yapıya sürükledi. Yatay ya da sınırlı fiyat hareketleri bile zincirleme likidasyonları tetikleyebiliyor. Buna ek olarak artan Bitcoin hakimiyeti, altcoinlerin sert dalgalanmalara daha açık hale gelmesine neden oluyor.

Bu tabloyu destekleyen güncel bir başka haber ise bazı büyük borsaların altcoin vadeli işlemlerinde kaldıraç limitlerini düşürmesi oldu. Borsalar, aşırı volatilite ve yatırımcı risklerini gerekçe göstererek bu adımı attı. Bu gelişme, altcoin piyasasında eski agresif büyüme döneminin geride kaldığına işaret eden önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak, Bitcoin ile altcoinler arasındaki ayrışma tesadüfi değil; aksine piyasanın yapısal olarak değiştiğini gösteriyor. 2021’deki gibi geniş çaplı ve uzun soluklu bir altcoin sezonunun tekrarlanması, mevcut koşullar altında giderek daha zor görünüyor. Yatırımcılar için bu yeni dönemi doğru okumak, beklentileri gerçekçi zemine oturtmak açısından kritik önem taşıyor.

İlayda Peker
