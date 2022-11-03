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Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?

CryptoQuant'ın sağladığı zincir üstü (on-chain) veriler, spot kripto para borsalarına olan bu altcoin'lerdeki akışın tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığını gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor?
14:30
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2 Kasım’da faizi üst üste dördüncü kez 75 baz puan artırmasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı düştü, ancak en büyük kripto paranın 20 bin doların üzerinde güçlü bir şekilde tutunduğu görülüyor. İlginç bir şekilde, BTC fiyatı bir hafta içinde 20 bin 80 dolar seviyesinden ikinci kez yükselerek ikili dip yapmış durumda.

Stablecoin Akışının Ortasında Ralli Beklentisi

CryptoQuant’ın sağladığı zincir üstü (on-chain) veriler, spot kripto para borsalarına olan stablecoin akışının tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığını gösteriyor. Bu, büyük yatırımcıların ve balinaların Bitcoin’de dibi satın almak için harekete geçmiş olabilecekleri şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak spot kripto para borsalarına olan yüksek stablecoin akışı kısa vadede BTC’de volatilitenin artmasına neden olabilir. Bu bakımdan yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor.

Uzmanlar, spot kripto para borsalarına olan yüksek stablecoin akışının BTC fiyatının önceki dip seviye olan 18 bin doların daha altına inmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu savunuyor. Artan volatilite sonucu Bitcoin fiyatı kısa vadede daha da yükselebilecek olsa da BTC’de long (uzun) ya da short (kısa) pozisyon almak şu an için oldukça riskli.

Geçmiş veriler, büyük stablecoin hareketliliğinin güçlü kripto piyasası rallilerine neden olduğuna işaret ediyor. Çünkü bu, büyük kripto para yatırımcılarının ve kripto para balinalarının stablecoin’lere para akıtmaya ve onlarla başta Bitcoin olmak üzere diğer altcoin’leri almayı planladıkları veya almaya başladıkları anlamına gelmektedir. Kripto analiz şirketi Santiment’ın sağladığı son veriler de bunu doğruluyor. Santiment, Bitcoin balinalarının piyasaya geri dönmeye başladığını ve uzun bir ayı piyasasından sonra fiyatları yükseltmeye hazır olduklarını bildirmişti. Bu noktada stablecoin’lerin piyasa değerindeki herhangi bir artışın Bitcoin’in ve altcoin’lerinde yeniden dibe vurmasıyla sonuçlanabileceği unutulmamalı.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Fed’in faiz artırımına gitmiş olmasına rağmen Bitcoin’deki yükselişin devam edeceğini savunan isimlerden. Onun analizine göre BTC fiyatı için bir hedef seviye 22 bin 400 dolar.

Fed, Faiz Artış Hızını Düşürebilir

Fed, 2 Kasım TSİ 21.00’da üst üste dördüncü kez 75 baz puanlık artırımı açıkladı. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell faiz artış hızı konusunda güvercin bir tutum sergileyerek, ilk kez ekonomik verilerinin referans alınarak faiz artış hızının düşürülebileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Powell’ın genel olarak şahin açıklamalarda bulunması kripto para piyasasının yanı sıra hisse senedi, emtia gibi piyasaları sarstı.

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