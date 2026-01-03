Yapay Zekâ Odaklı Blockchain’lerde Rekabet Kızışıyor: Filecoin, Chainlik ve ICP

Blockchain ekosistemi, yapay zekâ ve büyük veri alanlarıyla kesişen projelerde hızla derinleşirken, geliştirici aktivitesine dayalı rekabet de giderek sertleşiyor. Santiment tarafından paylaşılan son veriler, sektördeki teknik üretimin sınırlı sayıda altyapı odaklı ağ üzerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Filtrelenmiş GitHub verileri üzerinden hazırlanan sıralama, hangi projelerin perde arkasında aktif şekilde geliştirildiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Fiyat hareketlerinden bağımsız olarak değerlendirilen bu metrikler, uzun vadeli potansiyeli ölçmek isteyen yatırımcılar için de dikkatle takip ediliyor.

Altyapı Odaklı Projeler Geliştirici Yarışında Öne Çıkıyor

Santiment verilerine göre, yapay zekâ ve büyük veri temalı blockchain projeleri arasında açık ara liderliği Filecoin üstleniyor. Merkeziyetsiz depolama ve veri erişilebilirliği alanında konumlanan ağ, 348,03’lük geliştirici aktivite skoru ile rakiplerinin önünde yer aldı. Bu skor, Filecoin ekosisteminde düzenli ve sürdürülebilir bir teknik üretimin devam ettiğini gösteriyor. Aynı dönemde Filecoin fiyatı 1,50 dolar seviyelerinde işlem görürken, günlük bazda yüzde 3,44’lük artış kaydetti. Piyasa değeri ise yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İkinci sırada yer alan Chainlink, 211,03’lük geliştirme puanı ile veri akışı ve oracle altyapısı alanındaki güçlü konumunu korudu. Merkeziyetsiz sistemlere güvenilir veri sağlayan proje, yaklaşık 13,12 dolar fiyatla işlem görürken piyasa değeri 9,28 milyar dolara ulaştı. Chainlink’in bu alandaki istikrarlı geliştirme performansı, onu Web3 altyapısının temel taşlarından biri haline getiriyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Internet Computer (ICP) yer aldı. 200,03’lük skorla üst sıralara yakın seyreden ICP, 3 dolar civarındaki fiyatı ve 1,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekti. Veriler, ilk üç proje arasındaki geliştirici aktivitesinin görece dengeli olduğunu, ancak Filecoin’in belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

Orta ve Alt Sıralarda İstikrarlı Gelişim Sürüyor

Listenin devamında NEAR Protocol, 70,23’lük geliştirme puanı ile yer aldı. NEAR, yaklaşık 1,63 dolar fiyat ve 2,17 milyar dolarlık piyasa değeriyle orta segmentte konumlanıyor. Daha alt sıralarda ise Oasis Network ve Livepeer gibi projeler bulunuyor. Özellikle Livepeer, 32,5’lik geliştirme skoruna rağmen fiyat performansıyla öne çıkarak yüzde 15,7’lik yükselişle 3,02 dolara ulaştı.

Santiment’in ilk 10 listesinde ayrıca Bittensor, The Graph, Injective ve Recall gibi projeler de yer aldı. Bu tablo, yapay zekâ ve büyük veri temalı blockchain alanının yalnızca birkaç büyük oyuncudan ibaret olmadığını, daha geniş bir ekosistemin aktif biçimde geliştirildiğini ortaya koyuyor. Öte yandan, yakın zamanda yayımlanan başka bir raporda, yapay zekâ entegrasyonuna odaklanan blockchain projelerine yönelik kurumsal ilginin 2026’ya girerken artış gösterdiği ve özellikle veri altyapısı sunan ağların öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığı vurgulandı.

Geliştirici aktivitesi, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının ötesinde projelerin gerçek gücünü yansıtan önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Santiment verileri, Filecoin ve Chainlink gibi altyapı projelerinin teknik anlamda sektöre yön verdiğini açıkça ortaya koyarken, orta ve alt segmentteki projelerin de sessiz ama istikrarlı şekilde geliştiğini gösteriyor. Yapay zekâ ve büyük veri odaklı blockchain çözümlerine olan ilginin artması, bu alandaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.