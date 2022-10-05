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Yakımlar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic (LUNC) hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

LUNC, Fransa’nın İlk Business Kanalında Boy Gösterdi!

Terra classic topluluğunun Mayıs’ta yaşanan büyük çöküş sonrası ekosistemin token’larını yeniden eski parlak günlerine döndürme çabası, yalnızca yatırımcıların değil, TV’lerin de dikkatini çekiyor. LUNC, birkaç kez Amerikan TV kanallarında yer almıştı. LUNC şimdi de Fransa’nın ilk business TV kanalı BFM Business’ta yer aldı. BFM, Fransa’ın en iyi ekonomi kanallarından biri olarak nitelendiriiyor. BFM Business, Terra Luna Classic’i, ”TERRA CLASSIC LUNC: BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ” anlamına gelen Fransızca “TERRA CLASSIC LUNC: RETOUR EN FORCE” başlığı altında ele aldı. Programın sunucusu, özellikle Binance’in tüm LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinde yakım mekanizması uygulama kararına dikkat çekti.

Analiste göre, LUNC‘nin değerinin, dünyanın en büyük borsasının LUNC kararını açıklamasından birkaç gün sonra %70’den fazla artması önemli bir gelişme. Binance sözünü tuttu ve bu haftanın başlarında çok sayıda LUNC yaktı. Dev borsa, tek bir işlemde 5.5 milyar Luna Classic yaktı ve toplam yakılan LUNC sayısını 13 milyarın üzerine çıkardı. LUNC fiyatı 2 Ekim’de 0,000362 dolara yükseldi. Ancak daha sonra LUNC 0,000309 dolara düştü. Topluluk altcoin’in değerini canlandıracak girişimlerde bulunmaya devam ederken, LUNC son yedi gün içinde %10,8 arttı.

Umutlar, Yüksek!

Terra yatırımcıları, LUNC’un hala büyük bir geri dönüş yapacağından emin. %1,2’lik vergi/yakım uygulaması, topluluğun umudu oldu. Birçok kişi çeşitli borsalarda LUNC işlemleri yapmaya devam ettikçe, LUNC’un toplam arzı, yeni yakım mekanizmasının ardından büyük bir düşüş yaşayacak. Bu durum, LUNC’un değerini artıracak. Topluluk ayrıca, Coinbase ve Robinhood gibi platformarı gözüne kestirdi.

Terra topluluğu Coinbase‘i LUNC’u listelemeye ve yakım sürecine katkıda bulunmaya çağırdı. Şimdiye kadar bu konuda 200.000’den fazla tweet atıldı. Temel hedef, borsa CEO’su ve kurucu ortağı Brian Armstrong liderliğindeki Coinbase yöneticilerinin dikkatini çekmek ve muhtemelen LUNC’u platformda listeletmek. Coinbase ekibi henüz LUNC sahiplerinin taleplerine yanıt vermedi. Bununla birlikte, Terra yatırımcıları, bu tweetlerin yakında büyük bir etki yaratacağına inanıyor. Toplulağa göre, Coinbase eninde sonunda LUNC isteklerini kabul edecek.