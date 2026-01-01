Vitalik Buterin 2026 ve Sonrası İçin Ethereum (ETH)’un Gerçek Hedefini Açıkladı

Bitcoin dijital altınsa Ethereum da dijital petroldür ve RWA alanındaki güçlü ilgi onun bu rolünü pekiştiriyor. Trilyon dolarlık devler Ethereum ağında tokenizasyon için çoktan harekete geçti ve RWA 15 milyar dolar büyüklüğü aştı. 2025 yılını değerlendiren Ethereum kurucusu bugün ve sonrasına dair hedeflerini de paylaştı.

Vitalik Buterin ve Ethereum

Altcoin kralı 2025 yılında çok fazla iş başardı. Gas limitleri ve blob sayısı artırıldı, node yazılım kalitesi iyileştirildi, zkEVM’ler performans engellerini aştı. zkEVM’ler ve PeerDAS ile Ethereum, temelde yeni ve daha güçlü bir blockchain olma yolunda emin adımlar attı. Çok fazla şey oldu. Fakat bazı zorluklar var.

Vitalik Buterin yeni yıl mesajında 2026 ve sonrası için başarmaları gereken şeylere dikkat çekti.

“Ancak bir zorlukla karşı karşıyayız: Ethereum, kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için daha fazlasını yapmalıdır. Tokenize edilmiş dolarlar veya politik memecoinler gibi “bir sonraki meta’yı kazanma” arayışı değil, ETH’yi tekrar ultrasonik hale getirmek için blok alanını doldurmamıza yardım etmeleri için insanları keyfi olarak ikna etmek değil, bizim odağımız MİSYON. Daha özgür ve açık bir internetin merkezi altyapı parçası olarak hizmet veren dünya bilgisayarını inşa etmek.”

Ethereum’un Hedefi

Ethereum ağının kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyen Buterin merkezi aracılara bağlı olmayan uygulamalar çağına işaret ediyor. Ethereum birçokları tarafından internetin bilgisayarı olarak isimlendirilir. Yeni dönemde Vitalik bu tanımlamaya uygun bir yaklaşım benimsiyor.

“Merkezi olmayan uygulamalar geliştiriyoruz. Dolandırıcılık, sansür veya üçüncü tarafların müdahalesi olmadan çalışan uygulamalar. Walkaway testini geçen uygulamalar: orijinal geliştiriciler ortadan kaybolsa bile çalışmaya devam eden uygulamalar. Kullanıcıysanız, Cloudflare çökse bile, hatta Cloudflare’in tamamı Kuzey Kore tarafından hacklense bile farkına bile varmayacağınız uygulamalar. İstikrarı şirketlerin, ideolojilerin ve siyasi partilerin yükseliş ve düşüşünü aşan uygulamalar. Ve gizliliğinizi koruyan uygulamalar. Tüm bunlar – finans için, aynı zamanda kimlik, yönetişim ve insanların inşa etmek istediği diğer medeniyet altyapıları için. Bu özellikler radikal görünebilir, ancak bir nesil önce herhangi bir cüzdan, mutfak aleti, kitap veya arabanın bunların her birini yerine getirdiğini unutmamalıyız. Bugün, yukarıdakilerin tümü varsayılan olarak abonelik hizmetleri haline geliyor ve sizi merkezi bir otoriteye kalıcı olarak bağımlı hale getiriyor. Ethereum buna karşı bir isyan.”

Buterin adeta tüm ağ geliştirmelerinin “merkezi olmayan internet bilgisayarı” idealine hizmet ettiğini ima ediyor. Hız, kullanılabilirlik, merkeziyetsizlik, güçlü kapasite ve Ethereum ağının diğer hedeflenen iyileştirilmek istenen yeteneklerinin tümü bu ideale hizmet edecek. Buterin bu hedef doğrultusunda yeni yılda da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.