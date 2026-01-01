Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin 2026 ve Sonrası İçin Ethereum (ETH)’un Gerçek Hedefini Açıkladı

Özet

  • 2025'te Gas limitleri ve blob sayısı artırıldı, node yazılım kalitesi iyileştirildi, zkEVM'ler performans engellerini aştı.
  • zkEVM'ler ve PeerDAS ile Ethereum, temelde yeni ve daha güçlü bir blockchain olma yolunda emin adımlar attı. Vitalik Buterin daha fazlasının da olacağını söylüyor.
  • 2026 ve devamında Ethereum "internetin bilgisayarı" yakıştırmasına uygun şekilde "merkeziyetsiz ve sansüre dayanıklı uygulamaların merkezi" olmak için çalışacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin dijital altınsa Ethereum da dijital petroldür ve RWA alanındaki güçlü ilgi onun bu rolünü pekiştiriyor. Trilyon dolarlık devler Ethereum ağında tokenizasyon için çoktan harekete geçti ve RWA 15 milyar dolar büyüklüğü aştı. 2025 yılını değerlendiren Ethereum kurucusu bugün ve sonrasına dair hedeflerini de paylaştı.

İçindekiler
1 Vitalik Buterin ve Ethereum
2 Ethereum’un Hedefi

Vitalik Buterin ve Ethereum

Altcoin kralı 2025 yılında çok fazla iş başardı. Gas limitleri ve blob sayısı artırıldı, node yazılım kalitesi iyileştirildi, zkEVM’ler performans engellerini aştı. zkEVM’ler ve PeerDAS ile Ethereum, temelde yeni ve daha güçlü bir blockchain olma yolunda emin adımlar attı. Çok fazla şey oldu. Fakat bazı zorluklar var.

Vitalik Buterin yeni yıl mesajında 2026 ve sonrası için başarmaları gereken şeylere dikkat çekti.

“Ancak bir zorlukla karşı karşıyayız: Ethereum, kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için daha fazlasını yapmalıdır. Tokenize edilmiş dolarlar veya politik memecoinler gibi “bir sonraki meta’yı kazanma” arayışı değil, ETH’yi tekrar ultrasonik hale getirmek için blok alanını doldurmamıza yardım etmeleri için insanları keyfi olarak ikna etmek değil, bizim odağımız MİSYON.

Daha özgür ve açık bir internetin merkezi altyapı parçası olarak hizmet veren dünya bilgisayarını inşa etmek.”

Ethereum’un Hedefi

Ethereum ağının kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyen Buterin merkezi aracılara bağlı olmayan uygulamalar çağına işaret ediyor. Ethereum birçokları tarafından internetin bilgisayarı olarak isimlendirilir. Yeni dönemde Vitalik bu tanımlamaya uygun bir yaklaşım benimsiyor.

“Merkezi olmayan uygulamalar geliştiriyoruz. Dolandırıcılık, sansür veya üçüncü tarafların müdahalesi olmadan çalışan uygulamalar. Walkaway testini geçen uygulamalar: orijinal geliştiriciler ortadan kaybolsa bile çalışmaya devam eden uygulamalar. Kullanıcıysanız, Cloudflare çökse bile, hatta Cloudflare’in tamamı Kuzey Kore tarafından hacklense bile farkına bile varmayacağınız uygulamalar. İstikrarı şirketlerin, ideolojilerin ve siyasi partilerin yükseliş ve düşüşünü aşan uygulamalar. Ve gizliliğinizi koruyan uygulamalar. Tüm bunlar – finans için, aynı zamanda kimlik, yönetişim ve insanların inşa etmek istediği diğer medeniyet altyapıları için.

Bu özellikler radikal görünebilir, ancak bir nesil önce herhangi bir cüzdan, mutfak aleti, kitap veya arabanın bunların her birini yerine getirdiğini unutmamalıyız. Bugün, yukarıdakilerin tümü varsayılan olarak abonelik hizmetleri haline geliyor ve sizi merkezi bir otoriteye kalıcı olarak bağımlı hale getiriyor. Ethereum buna karşı bir isyan.”

Buterin adeta tüm ağ geliştirmelerinin “merkezi olmayan internet bilgisayarı” idealine hizmet ettiğini ima ediyor. Hız, kullanılabilirlik, merkeziyetsizlik, güçlü kapasite ve Ethereum ağının diğer hedeflenen iyileştirilmek istenen yeteneklerinin tümü bu ideale hizmet edecek. Buterin bu hedef doğrultusunda yeni yılda da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kimse Fark Etmedi: En Büyük Altcoin’de Sessiz Tarihi Rekor

Fiyat Değil Protokol Geliştirmeleri Konuştu: Altcoin Devinde Bir Yıl Böyle Geçti

Ünlü Yatırımcıdan Kripto Para Piyasası İçin 2026 Kehaneti: Bitcoin’i Unutun, Bu 2 Altcoin’e Bakın

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

Altcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Alım Açıkladı, 2025’in Son Müjdelerinden

Bitcoin ve Ethereum Satan Kurumsallar XRP ve Bu 2 Altcoin’den Aldı: 79.8 Milyon Dolar Getirdiler

Altcoin Ethereum’da Topluluk Baskısı Sonuç Verdi: 2 Güncelleme Geliyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı XRP Coin 2026’da 5 Dolar Olacak Mı?
Bir Sonraki Yazı Kripto Takibinde Yeni Bir Standart Burada
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?