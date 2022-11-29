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  •   Son Dakika: Coinbase Haberi Bu Altcoin’leri Uçurdu! Artık Yol Haritasındalar!

Son Dakika: Coinbase Haberi Bu Altcoin’leri Uçurdu! Artık Yol Haritasındalar!

Coinbase Borsası tarafından ne zaman bir listeleme haberi gelse adı geçen coin'ler üzerinde bu durumun büyük bir etkisi oluyor.
21:09
29 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Coinbase borsası ne zaman bir coin hakkında listeleme veya yol haritası haberi verse ardından o altcoin’ler özelinde çok hızlı fiyat hareketleri gerçekleşiyor. Coinbase bir altcoin hakkında bilgi paylaştığında fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar oluşuyor. Biraz önce yapılan duyuruya göre iki yeni kripto para platformunun yol haritasına eklendi.

Hangi Altcoin’ler Yol Haritasında?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, Aavegotchi (GHST) ve Litentry (LIT) için yol haritasına eklendiğiyle ilgili bir tweet paylaşarak gelişmeyi duyurdu. Bu ortamda dahi klasikleşen Coinbase yol haritasına bağlı fiyat artışları görülebilir.

Bitcoin fiyatına baktığımızda fiyat 16.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bir yandan BlockFİ borsası ile ilgili iflas haberleri bir yandan da her gün gelen yeni FTX haberleri piyasadaki yatırımcıları yeni yatırımlar yapmak konusunda hala düşünmek zorunda bırakıyor olabilir. Tüm bu yaşananlara rağmen Coinbase yol haritası haberlerinin getirdiği fiyat artışı hareketlerinden bu altcoin’lerin de faydalandığını görebiliriz.

Aavegotchi (GHST)

Aavegotchi (GHST), Aavegotchi NFT Oyun protokolünün yönetim token’ı olarak tanımlanıyor. GHST token sahipleri, protokolün tüm yönlerini, Aavegotchi’nin elinde bulunan oyna-kazan oyunu Gotchiverse’ü ve Aavegotchi NFT’lerini denetleyen AavegotchiDAO’da oylama yetkisine sahip olurlar.

Aavegotchi fiyatını incelediğimizde klasikleşen Coinbase haberi sonrasında gelen uzun, büyük ve yeşil bir mumla karşılaşıyoruz. Dakikalar içerisinde fiyat 1.030 seviyesinden 1.060 seviyesine ilerledi. Bu durum oyna-kazan oyunu olan Gotchiverse üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir. Tüm bu durumun içinde bulunulan piyasa şartlarında geçici olabileceğini akılda tutmak faydalı olabilir.

Litentry (LIT)

Litentry’ı incelediğimizde merkezi olmayan kimlik doğrulama ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısı hizmeti verdiğiniz görüyoruz. Substrat üzerine inşaa edilmiş durumda. Litentry, blok zinciri ile kullanıcı merkezli bir ağ lehine olan değişimi desteklemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış. Litentry, kimlik tabanlı bir ağ ve ilgili araçları içerir, bir kimlik eşleştirme ve kimlik stake etme mekanizmasına sahip, bir bütün olarak merkezi olmayan kimlik ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısından oluşuyor.

Litentry (LIT) fiyatını incelediğimizde yol haritasına ekleme haberi sonrasında keskin yükselişler yaşandığını görüyoruz. fiyat 0.71 seviyesinden 0.78 seviyelerine bir anda sıçrama gerçekleştirdi ve bu içinde bulunulan piyasa şartları göz önüne alındığında pek de normal olmayan bir yükseliş oldu. Tüm bu yaşananların içinde bulunulan piyasa şartlarında geçici olabileceğini tekrar vurgulamakta fayda olabilir. Yatırımcıların olası düşüş senaryolarını da göz önünde bulundurması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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