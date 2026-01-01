XRP Coin 2026’da 5 Dolar Olacak Mı?

2025 yılı Ripple (XRP) için dönüm noktasıydı. Dava bitti ve fiyat ATH seviyesine ulaştı. Üstelik 3 büyük şirketi satın almak için ekip milyar dolarlık yatırım yaptı. Ripple Prime ve daha birçok şey 2025 yılında devreye alındı. Hatta CEO dava nedeniyle vakit bulamadığı düğününü bile geçen sene yaptı. Peki 2026’da XRP Coin 5 dolar olur mu

XRP Coin 2025 Performansı

Çok büyük gelişmeler olsa da 2025 yılında ATH seviyesine ulaşan XRP Coin tam olarak bu büyük gelişmeleri fiyatına yansıtamadı. Mart ayında Dijital Varlık Rezervi listesine dahil edilen XRP Coin ABD merkezli olmanın avantajını ilk defa yaşadı. Gensler döneminde Dubai’ye taşınmayı düşünen şirket Trump’ın göreve gelmesiyle kendini bambaşka bir ortamda buldu.

Dijital Varlık Rezervi listesine dahil edilmesiyle yüzde 30 yükselen XRP Coin rezerv yapısının sadece el konulan varlıklarla sınırlı olması nedeniyle kazanımlarını kkoruyamadı. 8 Mayıs tarihine geldiğimizdeyse yıllardır devam eden Ripple davası bitti. SEC kripto dostu yönetim stratejisi benimsediği için neredeyse tüm kripto para davalarını düşürdü.

Son çeyrekte ETF onayı alan XRP Coin 1,06 milyar dolar net giriş gördü ve 24 gün üst üste ETF girişleri oldu. Kripto paralar düşüş yaşarken bile devam eden XRP Coin iştahı oldukça etkileyiciydi.

2026 XRP Coin Tahmini

Mart 2025’te XRP Ledger günlük aktif adres sayısında 600 bini aşmıştı ancak bu 45 bin seviyelerine geriledi. 18 Aralık tarihinde 38.500’de dip görüldü. Ripple zaten Solana gibi bireysel kullanıcıların odağındaki bir ağ olmak istemiyor. Bu konuda şirket içinde bile tartışmalar olduğundan önceden bahsetmiştik. Şirketin CTO’su finans için merkez olma hedeflerinden bahsedip RWA gibi konulardaki yeteneklerine dikkat çekmişti.

2026 yılında genel piyasa hissiyatına bağlı olarak XRP Coin’i farklı yollar bekliyor. ATH seviyesinin henüz %40 altında ve birçok altcoin %90’ı aşan kayıplarla yüzleşmişken XRP cephesinde kayda değer düşüş alanı var.

Aralık ayında 50 haftalık üstel hareketli ortalamayı (SMA) 1,87 dolarda kaybeden XRP 2 dolarlık psikolojik seviyesinin de altında. 1,98 doların önemli destek seviyesi olduğundan bahsetmiştik ve uzun süre de bu bölge korunmuştu. Bitcoin’in dar aralıkta sıkışıp kalması gözde altcoini kademeli şekilde daha derin diplere itti. Yani ilk olarak bu havanın tersine dönmesi ve 2 doların aşılması gerekiyor. Eğer düşüş devam ederse 21 Kasım dibi olan 1,8 doların ardından 1,61 dolar test edilebilir. Onun da altında 200 günlük EMA bölgesi olan 1,38 dolar var.

Peter Brandt daha önce paylaştığımız analizinde 2026 yılı için ikili tepe hedefi olarak XRP Coin’de 1 doların altına işaret etmişti. Chad Steingraber ve bullish diğer analistler 5 hatta 10 doların mümkün olduğunu düşünüyor.

Fakat 2026 yılında 6 dolar için düşen trend üzerinde kapanışların sürmesi şart. 1,63 dolar yükselişte önemli bir taban oldu. 2024 sonunda da direnç olarak çalışan bu bölgenin artık satışların bittiği nokta olması gerekiyor. 2026 yılında kilit bölgenin kaybı 6 dolar hayallerinin suya düşmesi ve 1 dolar altının hedeflenmesi anlamına gelecek. Tam tersi ETF girişleri güçlenir ve genel piyasa hissiyatı iyileşirse 2,85 doların kazanılmasıyla 5 dolar yolculuğu devam edebilir.