Kripto Para

Noach 17 Eylül Kripto Para Trade Stratejisini Anlattı

Özet

  • Noach kısa vadeli tecrübesiz yatırımcıların saatler sonra yaşanacak sarsıntı nedeniyle kenarda kalmasını tavsiye ediyor. Faiz indirim kararıyla kar satışları ani düşüş getirebilir.
  • Noach: TOTAL2 4 yıllık fincan kulp modelini kırmaya hazırlanıyor, BTC asıl hareket öncesi düşüş görebilir.
  • Martinez: Pendle 4,7 dolarda son alım fırsatını verip 7,6 dolara dönecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün neredeyse 1 yılın ardından ilk faiz indirim kararının açıklanacağı gün olduğu için yatırımcılar fazlasıyla heyecanlı. Fed sürprizleri sevmez ve piyasalar 25bp indirimi artık kesin biçimde fiyatladığı için 25bp indirim yapacaktır. Eğer bir sürpriz olacaksa bu faizlerin 25bp yerine 50bp indirilmesi olur. Ayrıca açıklamadaki tonu da şimdiden kestirmek mümkün değil. Analist Noach bugün için kripto para trade stratejisini paylaştı.

Alt Başlıklar
Kripto Para Trade StratejisiPENDLE Yorum

Kripto Para Trade Stratejisi

Popüler anonim kripto para analistlerinden olan Noach yatırımcılara FOMC öncesinde (herkes heyecanlıyken) yatırım stratejisinden bahsetti. Güncel durumu ele aldı ve beklediği senaryoya olası hareketlere dikkat çekti. Öncelikle yatırımcıları kaplayan tedirginliğin haksız olmadığının altını çiziyor ve günlük trade yapanların güçlü sarsıntı nedeniyle riskten kaçınmasının iyi bir seçenek olduğunu savunuyor.

“Riskten uzaklaşmak için iyi bir zaman olabilir. Kısa vadede bir sarsıntı yaşanması muhtemel.”

Eğer sürpriz biçimde faiz indirimi olmazsa net short pozisyon alınması ve Ekim ayına hazırlanılmasını bekliyor. Faiz indirimi duyurusuyla da muhtemelen bazı kar satışlarının piyasayı sallayacağının altını çiziyor.

“Her iki durumda da, bence hala hiçbir şey değişmedi, hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde büyük bir hareket olacağını düşünüyorum ve akışlar ve grafikler hala aynı şeyi gösteriyor.

Bazı insanlar bu toplantıyı sanki döngünün kaderini belirleyecekmiş gibi ele alıyor, ama dürüst olmak gerekirse, piyasalar kesinlikle farklı bir görüşe işaret ediyor.”

TOTAL2 grafiğinde 4 yıllık fincan kulp modelinin kırılıp yeniden test edildiğini yazan analist BTC için gerçek hareket öncesinde küçük bir tuzak riskini göz ardı etmiyor.

“Genel olarak, zayıf elleri sallamak ve birikim aşamasında BTC‘den altcoinlere bir miktar sermaye aktarmak için kısa vadeli bir dalgalanma yaşayabiliriz. Peki ya daha uzun zaman dilimleri? 4. çeyrek hala yükseliş eğiliminde. Muhtemelen 2026’nın başlarında taşma yaşanacak.

Yükseliş devam ediyor.”

Her şey gayet açık ve net.

PENDLE Yorum

Altcoinler özelinde bir örnek vermek için sadece birkaç saat evvel Martinez tarafından paylaşılan PENDLE grafiğine göz atalım. Daha önce de bu senaryoya dikkat çekmişti ve eğer saatler sonra volatilite artışı bekliyorsak bu grafiğin nasıl geliştiğini izlemek keyifli olacaktır.

Analistin hedefi net, 4,7 dolara düşüş ve ardından 7,6 dolara devam edecek ralli öncesinde son alım fırsatının bizi karşılamadığı bir senaryo öngörüyor.

Elbette bu süreç çok önemli ve ilerleyen saatlerde CryptoAppsy ile haber akışını sıkı takip ederek ani gelişmelerden hızla haberdar olabilirsiniz. Bu mobil uygulama basit arayüzü sayesinde hızlı bilgi almayı mümkün kılıyor iOS ve Android için CryptoAppsy linkinden erişim sağlayabilirsiniz. Fed duyurusunun detayları, anlık Powell açıklamaları gibi detayları COINTURK üzerinden yıllardır olduğu gibi paylaşmaya devam edeceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski

Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi

Fed Sonrası Kripto Paralar – 17 Eylül Değerlendirmesi

Ekonomik Alex Krüger Kripto Paralar İçin Şimdi Ne Olacağını Açıklıyor

2001, 2008 ve 2020 Faiz İndirimleriyle Bugünü Kripto Para Analistleri Karşılaştırıyor

17 Eylül Kripto Para Piyasaları Özeti, Fed Öncesi Son Bilgiler

Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararı Öncesi Yönlerini Yukarı Çevirdi: Gözler Bugün Saat 21.30’da

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: BLS Şefi Kovuldu “ABD Ekonomisi İçin Bedeli Ağır Olacak”
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da The Ether Machine Hareketliliği: SEC’e Sunuldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?