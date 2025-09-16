Noach 17 Eylül Kripto Para Trade Stratejisini Anlattı

Bugün neredeyse 1 yılın ardından ilk faiz indirim kararının açıklanacağı gün olduğu için yatırımcılar fazlasıyla heyecanlı. Fed sürprizleri sevmez ve piyasalar 25bp indirimi artık kesin biçimde fiyatladığı için 25bp indirim yapacaktır. Eğer bir sürpriz olacaksa bu faizlerin 25bp yerine 50bp indirilmesi olur. Ayrıca açıklamadaki tonu da şimdiden kestirmek mümkün değil. Analist Noach bugün için kripto para trade stratejisini paylaştı.

Kripto Para Trade Stratejisi

Popüler anonim kripto para analistlerinden olan Noach yatırımcılara FOMC öncesinde (herkes heyecanlıyken) yatırım stratejisinden bahsetti. Güncel durumu ele aldı ve beklediği senaryoya olası hareketlere dikkat çekti. Öncelikle yatırımcıları kaplayan tedirginliğin haksız olmadığının altını çiziyor ve günlük trade yapanların güçlü sarsıntı nedeniyle riskten kaçınmasının iyi bir seçenek olduğunu savunuyor.

“Riskten uzaklaşmak için iyi bir zaman olabilir. Kısa vadede bir sarsıntı yaşanması muhtemel.”

Eğer sürpriz biçimde faiz indirimi olmazsa net short pozisyon alınması ve Ekim ayına hazırlanılmasını bekliyor. Faiz indirimi duyurusuyla da muhtemelen bazı kar satışlarının piyasayı sallayacağının altını çiziyor.

“Her iki durumda da, bence hala hiçbir şey değişmedi, hala bu yılın ilerleyen dönemlerinde büyük bir hareket olacağını düşünüyorum ve akışlar ve grafikler hala aynı şeyi gösteriyor. Bazı insanlar bu toplantıyı sanki döngünün kaderini belirleyecekmiş gibi ele alıyor, ama dürüst olmak gerekirse, piyasalar kesinlikle farklı bir görüşe işaret ediyor.”

TOTAL2 grafiğinde 4 yıllık fincan kulp modelinin kırılıp yeniden test edildiğini yazan analist BTC için gerçek hareket öncesinde küçük bir tuzak riskini göz ardı etmiyor.

“Genel olarak, zayıf elleri sallamak ve birikim aşamasında BTC‘den altcoinlere bir miktar sermaye aktarmak için kısa vadeli bir dalgalanma yaşayabiliriz. Peki ya daha uzun zaman dilimleri? 4. çeyrek hala yükseliş eğiliminde. Muhtemelen 2026’nın başlarında taşma yaşanacak. Yükseliş devam ediyor.”

Her şey gayet açık ve net.

PENDLE Yorum

Altcoinler özelinde bir örnek vermek için sadece birkaç saat evvel Martinez tarafından paylaşılan PENDLE grafiğine göz atalım. Daha önce de bu senaryoya dikkat çekmişti ve eğer saatler sonra volatilite artışı bekliyorsak bu grafiğin nasıl geliştiğini izlemek keyifli olacaktır.

Analistin hedefi net, 4,7 dolara düşüş ve ardından 7,6 dolara devam edecek ralli öncesinde son alım fırsatının bizi karşılamadığı bir senaryo öngörüyor.

