Ekonomi

Son Dakika: BLS Şefi Kovuldu “ABD Ekonomisi İçin Bedeli Ağır Olacak”

Özet

  • Erika McEntarfer görevden alınmasının ardından ilk defa konuştu ve "bu tehlikeli bir şey dedi."
  • Erika: Baş istatistikçinizi kovmak tehlikeli bir adımdır. Bu, ekonomik istikrar açısından Federal Rezerv kadar önemli olduğu tartışmasız olan bir kurumun bağımsızlığına yönelik bir saldırıdır.
  • BLS faiz indirimleri aleyhine yanıltıcı veriler yayınladığı için Trump'ın hedefi haline gelmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump geçen ay gelen BLS raporlarındaki devasa veri revizelerinin ardından “bu kabul edilemez” dedi. BLS şefini görevden aldı ve Erika McEntarfer görevden alınmasının ardından ilk defa konuştu. BLS şefi bu görevden almanın ekonomi için son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi. Ancak Trump’ın ekibi böyle düşünmüyor.

ABD Ekonomisi

BLS birçok önemli AB ekonomi raporunu hazırlayan kurum. Çalışma İstatistikleri Bürosu Komiseri McEntarfer büyük veri revizelerinin Fed’in faiz indirimlerini geciktirmesi nedeniyle görevden alındı. İstihdam raporlarındaki anormal hatalı çıktılar Fed’i faizleri sabit tutma konusunda aylarca cesaretlendirdi. Ancak geçen ay gelen veriler büyük bir sapma olduğunu gözler önüne serdi.

BLS bu ay 1 milyona yakın iş gücünü aşağı revize etti. McEntarfer görevden alınmasını hayal kırıklığı olduğunu ve “hileli” veri iddialarının altının doldurulmadığını söyledi.

“İstihdam rakamlarının açıklandığı diğer ayların ilk Cuma’ları gibiydi ve benim sessiz ve genellikle belirsiz küçük köşemde hükümet, siyasi liderlere bu verilerin bize ekonominin durumu hakkında ne söylediğini anlatma işine devam ediyordu. Ancak o günün sonunda Birleşik Devletler Başkanı tarafından alenen kovulmuştum.”

Erika McEntarfer

Onun görevden alınması Temmuz ayında sadece 73 bin istihdam sağlandığını açıkladıkları raporla birlikte oldu. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin aylık toplamların 258.000 kişi azaltılarak revize edildiği Temmuz raporundan sonra Trump çılgına dönmüştü.

“Baş istatistikçinizi kovmak tehlikeli bir adımdır. Bu, ekonomik istikrar açısından Federal Rezerv kadar önemli olduğu tartışmasız olan bir kurumun bağımsızlığına yönelik bir saldırıdır. Bunun ciddi ekonomik sonuçları var ama bunu hiçbir uyarı yapmadan yapmaları hiç mantıklı değil.

Ekonomik verilerle oynamak, trafik ışıklarıyla oynamak ve sensörleri kapatmak gibidir. Arabalar nereye gideceklerini bilemiyorlar, trafik kavşaklarda birikiyor.”

Yine de Trump’ın ekibi onun görevden alınmasının harika bir şey olduğunu düşünüyor. Sürekli hatalı veriler ve yanlış hesaplama yöntemleri nedeniyle aylardır Trump’ın faiz indirim hedefinin aleyhine gelen rakamlar bugün gecikmeli de olsa faizlerin inmesine sebep olacak. Eğer böylesi büyük revizeler görmeseydik Powell 5 toplantıyı pas geçmek zorunda kalmayabilirdi. Veya kendisi için verileri bahane olarak kullanamayabilirdi.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
