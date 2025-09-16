17 Eylül: Büyük Gün Başladı, Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı

Bitcoin (BTC) $117,162.39 fiyatı 116.800 doların üzerinde güne veda ediyor ve BNB 950 dolar üzerinde yeni ATH seviyesine ulaştı. Dört haneli fiyat hedefine koşan BNB son tedbir kararlarının kaldırılmasıyla ilgili sızıntıları fiyatlıyor. Peki kripto paralar yeni güne nasıl başlıyor? Borsa nasıl kapandı?

Kripto Paralarda Son Durum

Yatırımcılar Fed’in 25bp indirim yapacağından emin ancak sonrası tam bir belirsizlik. Enflasyon oranı hedef seviye olan %2’nin üzerinde yavaş da olsa artıyor. Powell istihdam raporlarındaki gerileme nedeniyle durumdan rahatsız. Üstelik 16 Eylül günü perakende satışlar verisi güçlü geldi yani istihdam için bazı raporlarda toparlanma görülebilir.

Perakende satışların iyi gelmesi hisse senetlerini beslerken pozitif korelasyon nedeniyle Bitcoin de borsayı izledi. S&P 500 6.600’ün üzerinde kaldı. Nasdaq 100 de 9 günlük yükselişini devam ettirdi. Hazine tahvilleri, 20 yıllıkların güçlü satış yemesiyle yükseldi. İki yılık tahvil getirileri 3bp gerileyerek 3,51 seviyesine indi. Euro 2021’den bugüne en iyi seviyesinde.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 4 trilyon dolarlık eşiğin üzerinde. Korku endeksi 50 ile nötr seviyede. En büyük 100 altcoin içinde en fazla kazanç getiren ise FIL, MYX, IMX, XMR, WIF ve BONK Coin oldu. Meme coinlerin hareketlenmesi olumlu.

Kripto Paralarda Beklenti Ne?

Kripto paralar için bugün net biçimde belirleyici olacak. Bazı Fed toplantıları çok daha önemlidir. Bu karar o toplantılar gibi. Fed’in faiz indirim hızı, enflasyonun hedeften uzak kalmasının ne kadar ciddiye alındığı vesaire çok önemli olacak. Akşam saatlerinde son dakika olarak canlı biçimde bunları COINTURK üzerinden paylaşacağız.

Üç senaryodan biri bizi bekliyor. Ya Fed 50bp ile hızlı biçimde faiz indirimine başlar, bu kripto paralar için harika olur. Ya 25bp indirim ve indirimlerin devamının geleceğinin sinyalinin verildiği bir karar görürüz bu yine yükseliş getirir. Ya da en kötü senaryoda 25bp indirim ile enflasyondaki yükselişin yakından izlendiği vurgusuyla yatay, aşağı hareketi tetikleyecek bir ortam oluşturulur.

Şimdilik 1 banka hariç diğerleri 25bp indirim öngörüyor. Üçüncü senaryo Powell etkisinin baskın olduğu Fed ortamında daha makul görünüyor. Eğer böyle olursa özellikle altcoinlerde ani alt fitillere karşı tetikte olmanız gerekebilir.