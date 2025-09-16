Kripto Para

17 Eylül: Büyük Gün Başladı, Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı

Özet

  • Kripto paralar güne pozitif başladı ve ABD piyasaları yükselişle kapanış yaptı.
  • Perakende satışlar verisi borsayı desteklerken pozitif korelasyon yükseliş için yardımcı oldu.
  • Fed'in karar açıklamasındaki vurgu eğer enflasyon için ağır basarsa yükseliş hızla tersine dönebilir. 25bp indirim kesin falan rota, hız halen belirsiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $117,162.39 fiyatı 116.800 doların üzerinde güne veda ediyor ve BNB 950 dolar üzerinde yeni ATH seviyesine ulaştı. Dört haneli fiyat hedefine koşan BNB son tedbir kararlarının kaldırılmasıyla ilgili sızıntıları fiyatlıyor. Peki kripto paralar yeni güne nasıl başlıyor? Borsa nasıl kapandı?

Alt Başlıklar
Kripto Paralarda Son DurumKripto Paralarda Beklenti Ne?

Kripto Paralarda Son Durum

Yatırımcılar Fed’in 25bp indirim yapacağından emin ancak sonrası tam bir belirsizlik. Enflasyon oranı hedef seviye olan %2’nin üzerinde yavaş da olsa artıyor. Powell istihdam raporlarındaki gerileme nedeniyle durumdan rahatsız. Üstelik 16 Eylül günü perakende satışlar verisi güçlü geldi yani istihdam için bazı raporlarda toparlanma görülebilir.

Perakende satışların iyi gelmesi hisse senetlerini beslerken pozitif korelasyon nedeniyle Bitcoin de borsayı izledi. S&P 500 6.600’ün üzerinde kaldı. Nasdaq 100 de 9 günlük yükselişini devam ettirdi. Hazine tahvilleri, 20 yıllıkların güçlü satış yemesiyle yükseldi. İki yılık tahvil getirileri 3bp gerileyerek 3,51 seviyesine indi. Euro 2021’den bugüne en iyi seviyesinde.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 4 trilyon dolarlık eşiğin üzerinde. Korku endeksi 50 ile nötr seviyede. En büyük 100 altcoin içinde en fazla kazanç getiren ise FIL, MYX, IMX, XMR, WIF ve BONK Coin oldu. Meme coinlerin hareketlenmesi olumlu.

Kripto Paralarda Beklenti Ne?

Kripto paralar için bugün net biçimde belirleyici olacak. Bazı Fed toplantıları çok daha önemlidir. Bu karar o toplantılar gibi. Fed’in faiz indirim hızı, enflasyonun hedeften uzak kalmasının ne kadar ciddiye alındığı vesaire çok önemli olacak. Akşam saatlerinde son dakika olarak canlı biçimde bunları COINTURK üzerinden paylaşacağız.

Üç senaryodan biri bizi bekliyor. Ya Fed 50bp ile hızlı biçimde faiz indirimine başlar, bu kripto paralar için harika olur. Ya 25bp indirim ve indirimlerin devamının geleceğinin sinyalinin verildiği bir karar görürüz bu yine yükseliş getirir. Ya da en kötü senaryoda 25bp indirim ile enflasyondaki yükselişin yakından izlendiği vurgusuyla yatay, aşağı hareketi tetikleyecek bir ortam oluşturulur.

Şimdilik 1 banka hariç diğerleri 25bp indirim öngörüyor. Üçüncü senaryo Powell etkisinin baskın olduğu Fed ortamında daha makul görünüyor. Eğer böyle olursa özellikle altcoinlerde ani alt fitillere karşı tetikte olmanız gerekebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski

Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi

Fed Sonrası Kripto Paralar – 17 Eylül Değerlendirmesi

Ekonomik Alex Krüger Kripto Paralar İçin Şimdi Ne Olacağını Açıklıyor

2001, 2008 ve 2020 Faiz İndirimleriyle Bugünü Kripto Para Analistleri Karşılaştırıyor

17 Eylül Kripto Para Piyasaları Özeti, Fed Öncesi Son Bilgiler

Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararı Öncesi Yönlerini Yukarı Çevirdi: Gözler Bugün Saat 21.30’da

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Fed’e Faiz Kararından Önce Kritik Atama
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: BLS Şefi Kovuldu “ABD Ekonomisi İçin Bedeli Ağır Olacak”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?