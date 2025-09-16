Ekonomi

Fed’e Faiz Kararından Önce Kritik Atama

Özet

  • Senato Miran'ı onayladı ve Fed üyesi olarak yemin etti. Yarınki faiz kararında Kugler yerine Miran el kaldıracak.
  • Trump Cook'u görevden alamadı, yüksek mahkeme görevden alma kararını durdurdu.
  • Fed'de artık faiz indiriminden net biçimde yana pozisyon alan 3 üye var. Miran, Waller ve Bowman.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Trump için skor 1-1 oldu ve Miran resmen göreve başladı. Bitcoin $117,131.38 fiyatındaki yükseliş biraz da Miran’ın Senato tarafından onaylanmasıyla ilgili. Bowman ve Waller’ın ardından Fed’e atanan yeni faiz indirim destekçisi üye artık gevşeme, istikrarlı faiz indirim umutlarının daha da artmasına sebep oluyor.

Alt Başlıklar
Fed’e Yeni ÜyeKripto Paralar ve Fed

Fed’e Yeni Üye

Trump görev süresinin dolmasına az bir süre kala istifa eden Kugler’in yerine Miran’ı seçmişti. Faiz kararına onaylarının yetişip yetişemeyeceği son ana kadar belirsizliğini korurken kısa süre önce Senato onayı verdi.

Kripto paralar ve blockchain için son derece destekleyici adımlar atan Miran, Fed’in bu alanda atacağı pozitif adımlar için de önemli bir isim olacak. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Senatör Tim Scott bugünkü açıklamasında Miran için “ABD halkı için kazanç” ifadelerini kullandı.

“Derin deneyim, kanıtlanmış liderlik ve Amerikan ekonomisinin güçlü ve rekabetçi kalmasını sağlama konusunda açık bir kararlılık getiriyor. Dr. Miran’ın bağımsız bir şekilde hareket edeceğinden ve Güney Carolina’da ve bu büyük ulus genelinde büyüme, yatırım ve fırsatları teşvik edecek para politikası kararlarına öncelik vereceğinden eminim.”

48 Senatör Miran’ın adaylığını desteklerken 47’si karşı çıktı ve 5 Senatör oy kullanmadı. Cumhuriyetçiler ara seçimlere kadar (2026 sonu) iki mecliste de çoğunluğu elinde tutacak.

Boston Üniversitesinde ekonomi lisanslı yapan Miran Harvard’da doktorasını tamamladı. Bugün onaylanan Fed üyeliği atamasına kadar da ABD Hazine Bakanlığı’nda ekonomik stratejiden sorumlu kıdemli danışman olarak görev yapıyordu. Trump göreve geldiğinde onu Hazine Bakanlığında görevlendirdi.

Yazı hazırlandığı sırada kontrol ettiğimizde Fed üyelerinin isimlerinin yer aldığı sayfaya Stephen Miran’ın da ismi eklenmiş durumda.

Kripto Paralar ve Fed

Lisa Cook’un görevden alınma süreci şimdilik mahkeme engeline takıldı. Trump mutsuz olsa da bugün Fed’in bağımsızlığını kabul ettiği açıklamalar yaptı. Cook’un görevden aldığı gün ise “Fed’de çoğunluğu artık elde ediyoruz” ifadesini kullandığı için bugünkü söylemi çelişkili kabul ediliyor.

Fed Başkanı Powell faiz indirimini Trump’ın istediği hızda olmasa da destekliyor. Bowman ve Waller ile yeni atanan Miran da Fed’de Trump’ın sesi olacak. Bu aşamada Fed’in faiz kararlarını açıklarken daha güvercin tonda pozisyon alması beklenebilir. Aksi durumda Fed içinde 3 üyelik güçlü bir muhalefet bloğu göreceğiz.

Önümüzdeki gün ve saatlerde birçok önemli gelişme grafikleri etkileyeceği için CryptoAppsy uygulamasının haberler bölümünü daha yoğun kullanmanız yararlı olabilir. Özetler, son dakikalar, canlı akış ve detaylı bilgiye ulaşma imkanıyla tek uygulama üzerinden birçok şeye ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

