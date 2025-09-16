Bitcoin 116.500 Doları Aştı ve EIGEN Fırsatı Kaçıyor Olabilir

Fed’in 5 toplantının ardından açıklayacağı ilk faiz indirim kararına sadece saatler kaldı. Borsa bugün açılış öncesinde yükselişteydi ve BTC bunu önemsemedi. Ancak ilerleyen saatlerde korelasyon korundu ve BTC yükselişe geçerek borsanın izini takip etti. EIGEN Coin neden fırsat?

Bitcoin (BTC)

AVAX yüzde 5 yükselişle 30 doların üzerinde BTC kazançlarını yüzde 2’ye çıkardı. Şimdilik faiz indirim kararına ilerlerken şartlar olumluya dönmüş durumda. DaanCrypto yaklaşık 1 saat önce son BTC yükselişini ele aldı ve stop avının devam edebileceğini yazdı. Analist hem long hem de short pozisyonlar için işaretlediği uç noktalarda tavsiyeler görebileceğimizden bahsediyor. Nitekim önceki Fed haftalarında da böyle şeyler görmüştük.

“BTC Bu seviyeleri gerçekten seviyor. İyi bir şekilde saygı görüyor ve yarınki FOMC öncesinde çok sayıda stop avı görüyoruz. Bu aralığı takip etmek iyi olacaktır.”

Ethereum (ETH) $4,579.84 4.500 dolar sınırında. Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ether 4.100 doları koruduğu için DaanCrypto görünümden memnun.

“ETH Zor kısmı halletti. 4.100 dolarlık döngü yüksek/aralığını aştı ve bunu destek olarak korudu. Şu anda geriye kalan tek seviye, kısa süre önce aşılan 2021 yılının en yüksek seviyesi, ancak ETH (henüz) tam olarak fiyat keşif moduna geçemedi. Bundan sonra, daha yüksek zaman dilimlerinde 4.000-4.100 dolar seviyesini korumak çok önemli. Aşağıdaki fitiller sorun değil, ancak boğalar bu noktanın altında kapanışlar görmek istemeyeceklerdir. ETH ~5.000 doların üzerinde işlem görmeye ve yerleşmeye başladığında, bu daha fazla genişlemeye yol açmalıdır. Şu anda hala dalgalı bir aşamada/bölümde.”

EIGEN Coin Alınır Mı?

Bugünlerde altcoinler büyük ortaklıklar duyuruyor. Yükseliş dönemlerinin ortak özelliği bu tarz güzel duyurularla fiyatın desteklenmesi. Eigen için de bugün Google AP2 programının ortağı olarak sürpriz bir duyuru paylaştı.

“EigenCloud milyarlarca yapay zeka etkileşiminin omurgası olacak. Bu arada, grafik çok güçlü ve yükselişini sürdürürken, piyasanın çoğu zayıf bir seyir izliyor. Kritik bir direnç seviyesinde değil ve bu seviye kırılırsa, bu bölgeden hızlı bir yükselişle 2 doların üzerine çıkması beklenir.”

Yani Eigen için fırsat kaçmıyor ancak kilit eşik aşılırsa hızlı kazançlar görebiliriz.