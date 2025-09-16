Teknik Analiz

Bitcoin 116.500 Doları Aştı ve EIGEN Fırsatı Kaçıyor Olabilir

Özet

  • DaanCrypto Fed faiz kararı öncesinde her iki yöne tasfiye mumları görebileceğimizi söylüyor.
  • ETH 4.100 dolar üzeri kapanışlarla uzun vadeli olumlu görünümü koruyor ve 5 bin doları aşabilir.
  • EIGEN yükselişi 2 dolar üzerinde başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fed’in 5 toplantının ardından açıklayacağı ilk faiz indirim kararına sadece saatler kaldı. Borsa bugün açılış öncesinde yükselişteydi ve BTC bunu önemsemedi. Ancak ilerleyen saatlerde korelasyon korundu ve BTC yükselişe geçerek borsanın izini takip etti. EIGEN Coin neden fırsat?

Alt Başlıklar
Bitcoin (BTC)EIGEN Coin Alınır Mı?

Bitcoin (BTC)

AVAX yüzde 5 yükselişle 30 doların üzerinde BTC kazançlarını yüzde 2’ye çıkardı. Şimdilik faiz indirim kararına ilerlerken şartlar olumluya dönmüş durumda. DaanCrypto yaklaşık 1 saat önce son BTC yükselişini ele aldı ve stop avının devam edebileceğini yazdı. Analist hem long hem de short pozisyonlar için işaretlediği uç noktalarda tavsiyeler görebileceğimizden bahsediyor. Nitekim önceki Fed haftalarında da böyle şeyler görmüştük.

“BTC Bu seviyeleri gerçekten seviyor. İyi bir şekilde saygı görüyor ve yarınki FOMC öncesinde çok sayıda stop avı görüyoruz.  Bu aralığı takip etmek iyi olacaktır.”

Ethereum (ETH) $4,579.84 4.500 dolar sınırında. Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ether 4.100 doları koruduğu için DaanCrypto görünümden memnun.

“ETH Zor kısmı halletti. 4.100 dolarlık döngü yüksek/aralığını aştı ve bunu destek olarak korudu. Şu anda geriye kalan tek seviye, kısa süre önce aşılan 2021 yılının en yüksek seviyesi, ancak ETH (henüz) tam olarak fiyat keşif moduna geçemedi.

Bundan sonra, daha yüksek zaman dilimlerinde 4.000-4.100 dolar seviyesini korumak çok önemli. Aşağıdaki fitiller sorun değil, ancak boğalar bu noktanın altında kapanışlar görmek istemeyeceklerdir. ETH ~5.000 doların üzerinde işlem görmeye ve yerleşmeye başladığında, bu daha fazla genişlemeye yol açmalıdır. Şu anda hala dalgalı bir aşamada/bölümde.”

EIGEN Coin Alınır Mı?

Bugünlerde altcoinler büyük ortaklıklar duyuruyor. Yükseliş dönemlerinin ortak özelliği bu tarz güzel duyurularla fiyatın desteklenmesi. Eigen için de bugün Google AP2 programının ortağı olarak sürpriz bir duyuru paylaştı.

“EigenCloud milyarlarca yapay zeka etkileşiminin omurgası olacak.

Bu arada, grafik çok güçlü ve yükselişini sürdürürken, piyasanın çoğu zayıf bir seyir izliyor. Kritik bir direnç seviyesinde değil ve bu seviye kırılırsa, bu bölgeden hızlı bir yükselişle 2 doların üzerine çıkması beklenir.”

Yani Eigen için fırsat kaçmıyor ancak kilit eşik aşılırsa hızlı kazançlar görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

