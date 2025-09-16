Sıcak Gelişme: Binance ve ABD Adalet Bakanlığı Anlaşmak Üzere

FTX çöküşünün ardından kripto paralara hukuki savaş için ABD gereken ortama kavuşmuş davaları başlatmıştı. Aynı hafta Coinbase ve Binance borsasına davalar açılmış ardından Binance milyar dolarlık ceza ödemişti. Bununla da kalmadı ek tedbirler, önlemler devreye alındı.

Binance Haberleri

Milyar dolarlık cezanın ardından Binance borsasına ek denetimler getirilmişti. 4,3 milyar dolarlık cezaya ek olarak gelen denetim şartı yakından kalkabilir. Uzlaşma anlaşmasında ilerleme sağlayan Binance borsası dışarıdan bir uyum denetçisi bulundurma şartı konusunda görüşmeler yapıyor.

Biden yönetiminin ardından Adalet Bakanlığı birkaç denetçiyi görevden alarak bağımsız denetim mekanizmasının önünü açmak için iyi niyet adımları (Boeing davası en meşhuru) atmıştı ve Bloomberg’e göre Binance bundan tamamen kurtulabilir. Changpeng Zhao da Mayıs ayındaki açıklamasında Trump’tan af talep ettiğini söylemişti yani Binance artık ABD için gerçekten temiz bir sayfa açmak üzere.

Borsanın bölgedeki faaliyetleri yasal engellerle sekteye uğratılmadan önce Coinbase için Binance büyük bir rakipti. Şimdilik Adalet Bakanlığı üç yıllık denetim için son kararı vermedi ve borsa bu kazanımı elde etmek için daha sıkı uyum raporlamalarını taahhüt edecek.