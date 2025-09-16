ALTCOIN

ABD Stablecoin Devi Hypeliquid İle Anlaştı, HYPE Coin Tahminleri

  • Circle HyperEVM'de Native USDC ve CCTP V2'nin resmi lansmanını yaptı.
  • HyperCore'da Hyperliquid USDC için doğrudan para yatırma ve CCTP birlikte çalışabilirliği etkileştirilecek.
  • HYPE Coin 51 dolar üstü kapanışlarda fiyat keşfini sürdürebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
DeFi alanındaki gücü ve teknolojik avantajı nedeniyle bu yılın favorisi olan Hyperliquid yeni duyurularla geliyor. Vaatler, hedefler bir yere kadar alıcıları çekmenizi sağlar. Eğer protokol gelir elde etmiyorsa sürdürülebilir büyüme de göremezsiniz. HYPE bu açıdan fazlasıyla avantajlı.

HYPE ve CircleHYPE Coin

HYPE ve Circle

Circle hali hazırda MiCA ve GENIUS uyumlu en büyük stablecoin. Üstelik ABD merkezli kripto para inovasyonunu teşvik eden bir şirket. Yani Diğer şirketlerin HYPE ile ortaklık kurmasından daha farklı anlamlar taşıyor bugünkü duyuru.

HyperEVM, Hyperliquid protokolünün çalıştığı Ethereum $4,579.84 layer2 ağı ve burada Native USDC ve CCTP V2’nin resmi lansmanı yapıldı. Yani Circle, Hypeliquid’e genişlemiş oldu. Hacim bakımından en büyük DEX’lerden biri olduğu için bu adım gerekliydi ve olumlu bir gelişme oldu. Circle’ın müjdesi bununla sınırlı da değildi.

“Ayrıca, önümüzdeki haftalarda HyperCore’da Hyperliquid USDC için doğrudan para yatırma ve CCTP birlikte çalışabilirliğini etkinleştireceğiz.

Bu lansmanın yanı sıra Circle, topluluktaki en yenilikçi HIP-3 ve HyperEVM kurucularıyla çalışmak için kapsamlı bir programın yanı sıra ilk HYPE token yatırımlarımızla artık Hyperliquid ekosisteminin doğrudan bir paydaşıdır. Ayrıca Hyperliquid Doğrulayıcısı olma olasılığını da değerlendiriyoruz.”

İnternetteki en yaygın dolar stablecoini olmak için çabalayan USDC kurumsal ölçekte elinden gelen mücadeleyi veriyor. Trump’ın göreve gelmesiyle yasal zemin de oluştuğu için rakiplerine kıyasla avantajlı bir konum edindi. Trump yönetimi uzun vadede tahvil talebini önemli ölçüde artıracağına inandığı için kripto para tabanlı dolarların büyümesini destekliyor.

HYPE Coin

Uzun süredir HYPE Coin’i ilgilendiren güzel haberler görüyoruz ve bu sayede aşağıdaki istikrarlı yükseliş tablosu oluştu. Sürekli daha yüksek tepeler yapan HYPE Coin hem teknoloji avantajını iyi kullanıyor hem de sosyal medya coşkusunu. Kuru gürültünün ötesinde Hype en fazla gelir elde eden protokoller arasında.

Son 1 ayda Hype 110 milyon dolar protokol geliri elde ederken BlackRock gibi devlerle ortaklık kuran ENA 53,8 milyon dolarda kaldı. Solana’nın hacim canavarı PUMP ise 51 milyon dolarda. DeFi devi AAVE  14,7 ve AERO 13,5 milyon dolar gelir elde etti. Yani HYPE için yükseliş şans eseri değil.

Hızlı yükseldiği için bir mola görmemiz şaşırtıcı değil ancak 51 dolar üstü kapanışlar devam ettikçe 57 doların aşılıp tekrar fiyat keşfine dönülmesini bekleyeceğiz.

Fatih Uçar
