2025’te Kâr İçin Yatırım Yapılabileceği İddia Edilen 0,10 Dolar Altı 3 Kripto

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasasında yatırımcılar hiçbir zaman geride bırakılmadı; bu piyasa, erken aşamalarda değerli projeleri tespit edenleri her zaman ödüllendirdi. 0,10 doların altındaki token’lar genellikle giriş yapmak için en uygun seviyeleri sunabilir; hem uygun fiyatlıdırlar hem de önemli bir yukarı yönlü potansiyele sahiptirler. Little Pepe (LILPEPE), Floki (FLOKI) ve Bonk (BONK) 2025 yılında yatırımcıların ilgisini çeken en dikkat çekici üç projeden bazıları olarak lanse ediliyor. Her biri kendine özgü avantajlara sahip olsa da, iddialara göre biri öne çıkarak büyüme için fırsatı sunuyor olabilir.

Little Pepe (LILPEPE): Gerçek Kullanım Alanına Sahip Bir Meme Coin

Ekibinin iddiasına göre 2025 yılında Little Pepe (LILPEPE), konuşmaların merkezinde yer alacak. Şu anda ön satışta olan LILPEPE’nin fiyatı sadece $0.0021 ve şimdiden 25 milyon doların üzerinde yatırım toplayarak 15 milyardan fazla token satışı gerçekleştirdi. Diğer meme token’lardan farkı ise ekibinin açıklamasına göre sadece hype’a dayalı değil, bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyor olması. Projenin en önemli özelliklerinden biri, başka meme projelerine destek sağlayan PEPE Launchpad isimli inkübatör platformudur. Bu sistem, token’ın uzun vadeli talebini canlı tutmayı amaçlıyor.

Ekibinin açıklamasına göre yatırımcı güveni, iki önemli gelişmeyle daha da güçlenmiş durumda: Projenin son sürümünün Certik denetiminden başarıyla geçmiş olması ve CoinMarketCap’te listelenmesi. Bu başarılar, LILPEPE’nin ileride büyük borsalarda yer almasının önünü açıyor olabilir. Alım-satım vergisinin sıfır olması ve sniper botlara karşı geliştirilen sistemle adil bir piyasa hedefleniyor. Pek çok analist iddialara göre LILPEPE’yi bu döngünün çıkış yapacak meme coin’i olarak değerlendiriyor ve bu nedenle dönüşüm arayan yatırımcılar için öne çıkan tercih haline geliyor.

Floki (FLOKI): Akıllı Para Girişi Yeni Bir Yükselişin İşaretçisi

Floki (FLOKI), en popüler meme token’lardan biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu anki fiyatı $0.00009629 olan FLOKI’nin piyasa değeri 918,64 milyon dolara ulaştı. 556 binden fazla yatırımcısı ve 9,53 trilyonluk dolaşımdaki arzıyla, kripto piyasasının en aktif topluluklarından birine sahip. Günlük işlem hacmi ise 90 milyon doların üzerinde ve bu da yatırımcı ilgisinin yüksekliğini gösteriyor.

Fiyat hareketleri de dikkat çekici. Teknik analizde “cup and handle” formasyonu olarak bilinen yükseliş yapısının boyun çizgisi üzerinde kalmayı başaran FLOKI, yüksek hacimle yeniden test edildi. Bu da yeni alımların ve kurumsal sermaye girişinin artmakta olduğunu gösteriyor. Analistlere göre bu ivme, FLOKI’yi kısa vadede $0.000200 seviyesine taşıyabilir ve bu da 0,10 dolar altındaki en dikkat çekici yatırımlardan biri olmasını sağlar.

Bonk (BONK): Solana’nın Parlayan Meme Coin’i

Bonk (BONK), halihazırda Solana ekosisteminde önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. An itibarıyla $0.00002326 seviyesinden işlem görüyor ve piyasa değeri 1,88 milyar doları bulmuş durumda. 81 trilyondan fazla arzı ve 367 binden fazla yatırımcısı ile Solana’nın yeniden yükselişinde en çok kullanılan ve benimsenen meme token’lardan biri haline geldi. Günlük işlem hacmi 279 milyon dolar seviyesinde ve bu da yüksek likidite ve yoğun yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Teknik açıdan BONK, 0.000024 dolar civarındaki destek seviyesini geri kazanmasının ardından kritik bir çıkış bölgesini test ediyor. MACD göstergesindeki olumlu kesişim ve artan işlem hacmi, momentumun yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor. 0.000028–0.000031 dolar bandı direnç olarak öne çıkarken, bu bölgenin üzerinde yapılacak günlük kapanış güçlü bir kırılımı teyit edebilir. Solana’nın başarısı ve topluluk desteğiyle birlikte BONK, hem kültürel hem de piyasa potansiyeli açısından 2025’e girerken umut vaat ediyor.

Sonuç

Floki ve Bonk meme coin arenasında halen güçlü rakipler olsa da, iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) fiyat, güvenilirlik ve uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Certik denetiminden geçmiş olması ve CoinMarketCap’te listelenmiş olması bu güveni artırıyor. Ayrıca kendi PEPE Launchpad sistemiyle, yalnızca bir meme token olmanın ötesine geçerek gerçek dünyada fayda sağlamayı hedefliyor.

Ekibinin açıklamasına göre ön satışta sadece $0.0021 fiyatla erişilebilen LILPEPE, erken yatırımcılar için kazanç fırsatları sunuyor. İddialara göre 2025’te büyük kâr potansiyeli olan 0,10 dolar altı kriptolar arasında LILPEPE açık ara en iddialı olanı.

