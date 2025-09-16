BITCOIN (BTC)

Kritik 24 Saat Başladı: Bitcoin (BTC), Kripto Paralarda Detaylı Değerlendirme ve Tahminler

Özet

  • Ted Pillows 117.200 dolar altındaki konsolidasyondan memnun değil. ABD piyasalarındaki pozitifliğe rağmen BTC buna uyumlu hareket etmiyor.
  • 116.400 dolar bölgesinde güçlü satıcı duvarı var ancak BTC için alıcılar 113.380 dolara yoğunlaşmış durumda.
  • Fed'in tonuna bağlı olarak iki noktadan biri kırılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin $116,665.26 115 bin dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor ve Fed’in faiz indirim kararına az bir süre kaldı. Bu yılın en önemli Fed toplantısı ve ardından gelecek açıklamalar herkesin son çeyrekte görmeyi umduğu kırılma potansiyeline odaklanmasına neden oluyor. Peki güncel tahminler ne yönde? Kripto paralar için farklı analistlerin tahminlerine göz atalım.

Alt Başlıklar
Fed Faiz KararıBitcoin İçin Engeller

Fed Faiz Kararı

Vadeli işlemlerde muhtemelen yine sert dalgalanma kaynaklı tasfiyeler göreceğimiz saatlere ilerliyoruz. Haber öncesi ve sonrasında 2 farklı yöne sert hareketlere fazlasıyla alıştık. Genel beklenti faiz indirim yönünde olduğu için sert bir yükseliş mümkün olmayabilir. Ancak beklentinin ötesinde aşırı güvercin yorumlar görürsek ilk açıklamada işler değişebilir.

Ted Pillows bugünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak tahminlerini şöyle yazdı;

“BTC şu anda 117.200 dolarlık direnç seviyesinin altında konsolide oluyor. FOMC toplantısı yarın gerçekleşecek ve bu toplantı büyük olasılıkla bir sonraki hamlenin yönünü belirleyecek. BTC 117.200 dolar seviyesini geri kazanırsa, yeni bir ATH gerçekleşebilir. BTC 113.500 destek seviyesini kaybederse, yeni bir aylık dip seviye gerçekleşecek.”

Her iki yöne önemli bölgeler Ted’e göre açık. BTC yazı hazırlandığı sırada 115.400 dolarda. Ted aynı zamanda yazı hazırlandığı sıradaki son değerlendirmesinde korelasyon bozulma riskine dikkat çekti. Nasdaq ve S&P vadelileri pozitifken BTC sabit. Birkaç dakika önce ABD piyasaları pozitif açıldı ve halen BTC bekleneni vermiş değil.

“Bu tür bir korelasyon bozulması genellikle düzeltme öncesinde görülür, bu nedenle gözünüzü üzerinde tutun.” – Ted Pillows

Bitcoin İçin Engeller

Gerçek bir yükseliş görmemiz BTC fiyatının 112.500 dolarlık destek seviyesinden uzaklaşmasına bağlı. Anlcnc1 hali hazırda 116.200 dolar ile 116.400 dolar arasındaki satıcı duvarının korunduğunu yazdı. 114 bin dolar bölgesinde bir alıcı bloğu olsa da 113.380 dolara kadar çok güçlü bir destek görünmüyor. Bu da elbette can sıkıcı.

“Fiyata yansımıyor ama CB Premium tarafında momentum kaybı devam ediyor biraz toparlanma görmemiz gerekiyor. Bu, fiyatın yükselmeyeceği anlamına gelmez sadece toparlanma olmadığı sürece yukarıda kalıcı olmayan fiyat hareketlerine sebep olur. O yüzden hacimlendiğini görürsek iyi olur çünkü gittikçe negatife yaklaşıyor.”

ABD piyasalarındaki talep eğer faiz kararıyla canlanırsa Coinbase primi tekrar toparlanır ve satış duvarı aşılabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Hazine Şirketlerinde Alarm: Küçük Oyuncular Dibe Vurdu

Bitcoin Hazine Şirketi Metaplanet Bekleneni Yaptı: ABD ve Japonya Adımı Atıldı

11 Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Balinası 117 Milyon Dolar Taşıdı

Kimsenin Konuşmadığı Tehlike, Monero’da 36 Dakikalık İşlem Silindi Sırada Bitcoin Var!

Analistten Bitcoin’de En Ters Köşe Senaryo: Gören Bir Daha Dönüp Bakıyor

Son Dakika: Strategy Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Duyurdu 15 Eylül

Arthur Hayes: “Likidite Artışı Bitcoin’i 250.000 Dolara Taşıyabilir”

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon ve Cardano Listede: Alman Banka Kripto Para Hizmetini Kullanıma Aldı
Bir Sonraki Yazı 2025’te Kâr İçin Yatırım Yapılabileceği İddia Edilen 0,10 Dolar Altı 3 Kripto
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?