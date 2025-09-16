Kritik 24 Saat Başladı: Bitcoin (BTC), Kripto Paralarda Detaylı Değerlendirme ve Tahminler

Bitcoin $116,665.26 115 bin dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor ve Fed’in faiz indirim kararına az bir süre kaldı. Bu yılın en önemli Fed toplantısı ve ardından gelecek açıklamalar herkesin son çeyrekte görmeyi umduğu kırılma potansiyeline odaklanmasına neden oluyor. Peki güncel tahminler ne yönde? Kripto paralar için farklı analistlerin tahminlerine göz atalım.

Fed Faiz Kararı

Vadeli işlemlerde muhtemelen yine sert dalgalanma kaynaklı tasfiyeler göreceğimiz saatlere ilerliyoruz. Haber öncesi ve sonrasında 2 farklı yöne sert hareketlere fazlasıyla alıştık. Genel beklenti faiz indirim yönünde olduğu için sert bir yükseliş mümkün olmayabilir. Ancak beklentinin ötesinde aşırı güvercin yorumlar görürsek ilk açıklamada işler değişebilir.

Ted Pillows bugünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak tahminlerini şöyle yazdı;

“BTC şu anda 117.200 dolarlık direnç seviyesinin altında konsolide oluyor. FOMC toplantısı yarın gerçekleşecek ve bu toplantı büyük olasılıkla bir sonraki hamlenin yönünü belirleyecek. BTC 117.200 dolar seviyesini geri kazanırsa, yeni bir ATH gerçekleşebilir. BTC 113.500 destek seviyesini kaybederse, yeni bir aylık dip seviye gerçekleşecek.”

Her iki yöne önemli bölgeler Ted’e göre açık. BTC yazı hazırlandığı sırada 115.400 dolarda. Ted aynı zamanda yazı hazırlandığı sıradaki son değerlendirmesinde korelasyon bozulma riskine dikkat çekti. Nasdaq ve S&P vadelileri pozitifken BTC sabit. Birkaç dakika önce ABD piyasaları pozitif açıldı ve halen BTC bekleneni vermiş değil.

“Bu tür bir korelasyon bozulması genellikle düzeltme öncesinde görülür, bu nedenle gözünüzü üzerinde tutun.” – Ted Pillows

Bitcoin İçin Engeller

Gerçek bir yükseliş görmemiz BTC fiyatının 112.500 dolarlık destek seviyesinden uzaklaşmasına bağlı. Anlcnc1 hali hazırda 116.200 dolar ile 116.400 dolar arasındaki satıcı duvarının korunduğunu yazdı. 114 bin dolar bölgesinde bir alıcı bloğu olsa da 113.380 dolara kadar çok güçlü bir destek görünmüyor. Bu da elbette can sıkıcı.

“Fiyata yansımıyor ama CB Premium tarafında momentum kaybı devam ediyor biraz toparlanma görmemiz gerekiyor. Bu, fiyatın yükselmeyeceği anlamına gelmez sadece toparlanma olmadığı sürece yukarıda kalıcı olmayan fiyat hareketlerine sebep olur. O yüzden hacimlendiğini görürsek iyi olur çünkü gittikçe negatife yaklaşıyor.”

ABD piyasalarındaki talep eğer faiz kararıyla canlanırsa Coinbase primi tekrar toparlanır ve satış duvarı aşılabilir.