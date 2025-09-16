Kripto Para

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon ve Cardano Listede: Alman Banka Kripto Para Hizmetini Kullanıma Aldı

Özet

  • Openbank, Almanya’da müşterilerine Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon ve Cardano alım-satım ve saklama hizmeti sunmaya başladı.
  • Hizmet MiCA düzenlemeleri kapsamında güvence sağlıyor ve yakında İspanya’da da devreye girecek.
  • Ücretlendirme şeffaf yapıda belirlenirken yeni kripto paralar ileride eklenecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Santander Grubu’nun tamamen dijital bankası Openbank, Almanya’daki müşterilerine Bitcoin $116,665.26, Ethereum $4,596.34, Litecoin $116.10, Polygon ve Cardano $0.917261 alım-satım ve saklama işlemlerini sunmaya başladı. 16 Eylül 2025 itibarıyla yapılan basın duyurusuyla devreye giren hizmet kısa süre içinde İspanya’daki kullanıcılara da açılacak. Banka, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcı koruması sağlarken işlemleri doğrudan kendi platformu üzerinden gerçekleştirme olanağı tanıyor.

Alt Başlıklar
Almanya’daki Kripto Para Hizmetinin KapsamıHizmet Ücretlendirmesi 

Almanya’daki Kripto Para Hizmetinin Kapsamı

Openbank, yatırım portföyünde yer alan hisse senetleri, yatırım fonları ve ETF’lerin yanına kripto paraları da ekledi. Yeni hizmetle birlikte kullanıcılar farklı bir platforma para aktarmadan kripto para alım-satımı yapabilecek. Hizmet Almanya’daki tüm müşterilere açıldı ve ilerleyen haftalarda İspanya’da da kullanıma sunulacak.

Openbank’ın Basın Duyurusu

Bankanın sunduğu ürünler arasında halihazırda Robo Advisor, 3.000’den fazla hisse senedi, 3.000 yatırım fonu ve 2.000 ETF bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda devreye alınan yapay zeka destekli broker platformu Avrupa ve ABD borsalarında işlem gören 1.000’den fazla hisse için hedef fiyat analizi yapabiliyor. Bu hizmetlere şimdi kripto paralar da eklenmiş oldu.

Açıklamad, ilerleyen dönemde kripto para çeşitliliğinin artırılacağı ve kullanıcıların farklı kripto paralar arasında doğrudan dönüşüm yapabileceği yeni özelliklerin ekleneceği ifade edildi. Santander Grubu Kripto Para Bölümü Başkanı Coty de Monteverde hizmetin müşteri talebine yanıt niteliği taşıdığını belirtti.

Hizmet Ücretlendirmesi 

Openbank yeni kripto para hizmetinde alım ve satım işlemlerinde yüzde 1,49 komisyon uyguluyor. İşlem başına en az 1 euro ücret alınırken, kripto paraların saklanması için herhangi bir ek ücret talep edilmiyor. Uygun fiyatlı ücretlendirme modeliyle hizmetin şeffaf ve erişilebilir olmasının sağlanması hedefleniyor.

Hizmet Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri kapsamında yatırımcı koruması sağlıyor. Kullanıcılar böylece Avrupa standartlarına uygun şekilde kripto para yatırımlarını yönetebiliyor. Basın açıklamasında Santander Grubu’nun desteğiyle hizmetin güvenilir bir altyapı üzerine kurulduğu vurgulandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

