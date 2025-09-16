Son Dakika: Google İlk Defa Kripto Para Deviyle Ortaklı Kurdu 16 Eylül Manşeti!

İnternetin en büyük oyuncusu Google kripto paralarla bağlantılı çeşitli adımlar attı. Ancak bu sefer atılan adım bir ilk. Biraz önce yapılan duyuru Google’ın ilk defa bu kadar net biçimde kripto para işine girdiğini gösteriyor.

Google Kripto Para Duyurusu

Henüz yapılan duyuruya göre Google farklı AI uygulamalarının para gönderip almasını kolaylaştıracak yeni bir protokol yayınladı. Bu protokol açık kaynaklı ve kredi kartı, banka kartı gibi geleneksel ödeme yöntemlerini de destekliyor. Ama asıl önemli olan stabecoinleri yani ABD dolarına endeksli kripto paraları da destekliyor oluşu.

CRM devi Salesforce ve ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase ile ortaklaşa şekilde bu protokolü inşa eden Google resmen kripto alanına girmiş oldu. Cloud tarafında bazı node destekleri çok manşet olsa da bugünkü duyuru gerçek bir ortaklığa işaret ediyor.

Gelecekte bunun çok daha ötesinde hizmetler görmemiz mümkün. Hatta bir noktada Google’ın hizmetleri için kripto ödemelerini kabul etmesi ve kendi kripto para rezervini oluşturması da mümkün olabilir. Bugünkü protokol duyurusunda Ethereum $4,579.84 Vakfı gibi kriptonun önde gelenlerinin de iş birliğine dahil edilmesi geleceğe dair önemli bir sinyal.