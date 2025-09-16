Kripto-Yapay Zeka

Son Dakika: Google İlk Defa Kripto Para Deviyle Ortaklı Kurdu 16 Eylül Manşeti!

Özet

  • Google stablecoin destekli AI ödeme protokolünü yayınladı. Coinbase ve Salesforce ile ortaklık kurdu.
  • Google yeni ürün için Ethereum Vakfı dahil başka kripto ortaklarıyla da işbirliği yapıldı.
  • Gelecekte Google kripto paralarla daha entegre hareket edebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İnternetin en büyük oyuncusu Google kripto paralarla bağlantılı çeşitli adımlar attı. Ancak bu sefer atılan adım bir ilk. Biraz önce yapılan duyuru Google’ın ilk defa bu kadar net biçimde kripto para işine girdiğini gösteriyor.

Google Kripto Para Duyurusu

Henüz yapılan duyuruya göre Google farklı AI uygulamalarının para gönderip almasını kolaylaştıracak yeni bir protokol yayınladı. Bu protokol açık kaynaklı ve kredi kartı, banka kartı gibi geleneksel ödeme yöntemlerini de destekliyor. Ama asıl önemli olan stabecoinleri yani ABD dolarına endeksli kripto paraları da destekliyor oluşu.

CRM devi Salesforce ve ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase ile ortaklaşa şekilde bu protokolü inşa eden Google resmen kripto alanına girmiş oldu. Cloud tarafında bazı node destekleri çok manşet olsa da bugünkü duyuru gerçek bir ortaklığa işaret ediyor.

Gelecekte bunun çok daha ötesinde hizmetler görmemiz mümkün. Hatta bir noktada Google’ın hizmetleri için kripto ödemelerini kabul etmesi ve kendi kripto para rezervini oluşturması da mümkün olabilir. Bugünkü protokol duyurusunda Ethereum $4,579.84 Vakfı gibi kriptonun önde gelenlerinin de iş birliğine dahil edilmesi geleceğe dair önemli bir sinyal.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Ethereum Yapay Zeka Atağı

Son Dakika: Nvidia kazanç raporu yayınlandı, kripto paralar hareketlendi

Sıcak Gelişme: Animoca Brands AI Odaklı Kripto Para Girişimine Yatırım Yaptı

Son Dakika: Binance Yeni Kripto Para Yatırımını Duyurdu 26 Ağustos

Önemli Gelişme: 20 Ağustos Altcoin Listeleme Duyurusu, Sapien (SAPIEN) Nedir?

AI Sektöründe Balon Uyarısı: Kripto Para Piyasası Etkilenebilir

OpenAI Beklenen GPT-5’i Başlattı, İşte Özellikleri

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kimsenin Konuşmadığı Tehlike, Monero’da 36 Dakikalık İşlem Silindi Sırada Bitcoin Var!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon ve Cardano Listede: Alman Banka Kripto Para Hizmetini Kullanıma Aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?