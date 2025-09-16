Kimsenin Konuşmadığı Tehlike, Monero’da 36 Dakikalık İşlem Silindi Sırada Bitcoin Var!

Kripto para yatırımcıları fiyat, spekülasyonlar, kazançlar konusunda öylesine odaklandı ki asıl odaklanması gereken şeyleri unuttu. Bitcoin $117,131.38 doğduğunda blockchain altyapısıyla güvenli işlemleri mümkün kılıyordu. Fakat bugünlerde Monero özelinde yapılan saldırılar gelecekte çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek türden olsa da umursanmıyor.

Monero Saldırısı

Bugün Monero ağının yaşadığı sorun gelecekte Dogecoin $0.280174, Ethereum $4,579.84 veya farklı ağların yaşayabileceği problemlerin habercisi. 12 yıllık tarihindeki en büyük ağ geri çekilme riskini Monero kısa süre önce yaşadı. Ağdaki 18 blok yeniden düzenlendi ve 36 dakikalık geçmiş silindiği için 118 transfer geçersiz kılındı.

XMR fiyatının yaşadığı düşüş bu olaydaki en önemsiz şey. Reorg olarak isimlendirilen bu olay blockchainin felsefesine de amacına da ters. 14-15 Eylül tarihlerinde 3.499.659’ncu blokta Qubic tarafından yapılan bu saldırı son olmayacak.

Qubic’in pazarlama lideri Retrodrive şunları söyledi;

“Ödüllerin yarıya indirilmesi ve Qubic için aşağı yönlü önemli bir fiyat düzeltmesiyle birlikte, CPU’larla madencilik yapmak Monero’dan daha karlı olmaya devam ediyor.”

Qubic bu saldırıları White Hack olarak tanımlıyor ve Monero ağına zarar vermekten ziyade onları sorunları çözmeye zorlama niyetleri olduğunu söylüyor.

Qubic: Sırada Bitcoin Var

Bencil madencilik olarak tarif edilen bu yöntem bir madencinin bulduğu blokları saklaması ve daha sonra son işlemleri yeniden yazan daha uzun bir zincir yayınlamasıdır. Mevcut PoW kuralları özel olarak istiflenen bloklar arasında ayrım yapmadan kümülatif çalışmayı mümkün kıldığından onlara bu imkanı tanıyor.

Monero PoW yapısında en uzun geçerli zincir gerçek geçmiş olarak görüldüğünden Qubic madencileri yeterli çoğunluğa ulaştığında ağı sabote edebiliyor. 36 dakikalık geçmişin silindiği olayda gördüğümüz şey buydu. Qubic’in saklanan zinciri halka açık olandan daha uzun hale geldiği için yayınlandığında düğümler otomatik geçerli kılınmış geçmiş olarak kabul edildi. Otomatik olarak oldu bu, yukarıda bahsettiğimiz PoW kuralı sebebiyle.

18 blok ve içindeki 118 işlemin yani 36 dakikalık geçmişin silinmesi gelecekte çok daha büyük sorunlar yaşanabileceğini gösteriyor.

Qubic’ten Come-from-Beyond haklı gibi üste çıkarak şunları söyledi;

“Bitcoin balinaları beni suçlamayı bırakmalı. Aksi takdirde, Qubic quorum DOGE’den sonra BTC madenciliği yapmaya karar verebilir ve bunun balinaların servetini nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.”

Açık biçimde Bitcoin ve diğer ağlar tehdit ediliyor, bunun ne sonuçlar doğurduğunu zaman gösterecek.