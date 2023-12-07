Layer-1 Projesi Xion Ekibinden Kritik Adım: Web3 Karmaşıklığı Son Bulacak

USDC stablecoin’i ekosisteminde ödeme yöntemi olarak kullanan blockchain ağı Xion, Web3 kullanıcı deneyimine yönelik karmaşıklıklarını ortadan kaldırmak için bir altyapı çözümü olan Genelleştirilmiş Soyutlama üzerine odaklanan test ağını başlattığını açıkladı. Ekip, kullanıcıları doğrudan cüzdan hesapları, imzalar ya da diğer bilinen süreçleri kullanmadan dahil etmeyi amaçlıyor. Test ağının başarılı geçmesinin ardında ekip, 2024 yılında bir mainnet sürümünü kullanıcıların beğenisine sunacak.

Xion Ekibinden Önemli Adım

Lansman ile birlikte Xion ekibi, Genelleştirilmiş Soyutlama için teknik inceleme detaylarını da kamuoyu ile paylaştı. Bu adım, kullanıcıların kripto cüzdanlarını cihazlarına indirme ihtiyacını atlamalarını sağlayan ve akıllı cüzdanlar olarak da adlandırılan hesap soyutlama teknolojisinin genişletilmiş bir şekli olarak karşımıza çıkıyor.

Ekibin ele aldığı çözüm; e-posta, PassKeys ve bilişim teknolojilerinde kullanılan herhangi bir kriptografik imza şeması gibi klasik yöntemleri kullanarak kullanıcıları Web3 uygulamalarına dahil etmeye odaklanıyor. Ekip; ödemeler, sosyal topluluklar, web abonelikleri ve oyunlarla ilgili kullanım durumlarına da odaklanacak.

Xion Ağına Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Xion, bilinen fiyatlandırma için USDC token’ı altyapısına entegre eden ilk blockchain ekosistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, Xion üzerine inşa edilen tüm ürünlerin kullanıcı dostu olması için fiyatları stabilcoin cinsinden göstereceği anlamına geliyor. Xion’un arkasında olan yazılım şirketi Burnt; Animoca Brands, Circle Ventures, Multicoin, HashKey, Valor ve diğer yatırımcılardan toplamda 11 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı. Burnt’ün kurucusu ve CEO’su Banksy Burnt konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Web3 hala dik bir öğrenme eğrisine sahip ve cüzdanların nasıl çalıştırılacağını, tohum ifadelerinin nasıl korunacağını ve onaltılık adreslere nasıl işlem gönderileceğini öğrenmek zorunda olan kullanıcıları korkutuyor. Genelleştirilmiş Soyutlama, blockchain kullanmanın tüm yönlerini kolaylaştırmaya çalıştığımız için hesap soyutlamanın ötesinde bir adımdır.”

Xion test ağı, Comet BFT konsensüs çerçevesine ve Injective, Osmosis ve dYdX Chain gibi projelerin geliştirilmesinde yer alan popüler bir geliştirici araç seti ve yazılım paketi olan Cosmos SDK’ya dayanıyor. Ekim ayında Xion, mainnet lansmanının ardından ağı kullanıcılara onramp üzerinden zincir içi toplulukları yönetmeye ve temel işlevler sağlamayı amaçlayan 75’ten fazla ortaktan oluşan bir ekosistem tarafından destekleneceğini açıkladı.