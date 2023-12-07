Ethereum (ETH)

Son Dakika: Ethereum (ETH) Roketleri Ateşliyor, Neden Yükseliyor?

Özet

  • BlackRock ve Fidelity altcoin kralı için spot ETF başvurusu yaptı.
  • Haziran ayındaki başvurudan aylar sonra BTC fiyatının yükseldiğini gördük ve gecikmeli yükseliş ETH tarafında da başlıyor.
  • ETH ilk etapta 2.536 doların hedefleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altcoin kralı yeniden harekete geçti ve Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın ortasında ETH fiyatının yeni zirvesine ulaştığını gördük. Bunun sebebi spot ETH ETF başvuruları ve artan açık pozisyonlardır. Peki bu yükseliş kaç dolara kadar devam edebilir? Devam eden yükselişin detayları ve beklentileri ele alalım.

Ethereum Neden Yükseliyor?

2022 Mayıs ayından bu yana ilk kez şimdi ETH fiyatı 2.353 doları aştı. Bitcoin fiyatındaki geri çekilmeye rağmen gelen yükseliş ETF ile bağlantılı. 730 milyon dolarlık açık pozisyonun aniden açılmasıyla vadeli taraftaki taleple desteklenen yükseliş kalıcı olabilir.

Eğer Ethereum (ETH) fiyatı 2.536 doları da aşabilirse sıradaki hedefi 2024 ETF beklentisiyle birlikte 3.549 dolar olacak. Bunun için BTC fiyatında ani kayıplar görmemiz gerek ve vadeli taraftaki açık pozisyonların büyümesi devam etmeli. Ara düzeltme 3.000 dolar seviyesinde olabilir şimdilik önemli direnç seviyesinin üzerinde kalan fiyat 2.536 dolar bölgesinde endişe edildiği kadar zorlanmayabilir.

BTC ve ETH için gelecek spot ETF onayları daha büyük kurumsal talebi tetikleme potansiyeline sahip. Bu minvalde artan risk iştahı makul kabul edilebilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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