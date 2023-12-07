Bitcoin Stake Protokolü Babylon Yatırım Turunda 18 Milyon Dolar Topladığını Açıkladı

Geliştirilmekte olan bir Bitcoin stake protokolü olan Babylon; Polychain Capital ve Hack VC tarafından ortaklaşa sürdürülen A Serisi finansman turunda 18 milyon dolar topladığını duyurdu. Babylon’un 7 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre turdaki diğer yatırımcılar arasında Framework Ventures, Polygon Ventures, Castle Island Ventures, OKX Ventures ve Symbolic Capital yer alıyor.

David Tse’den Dikkat Çeken Açıklamalar

Babylon’un kurucu ortağı ve Stanford Üniversitesi’nde mühendislik profesörü olan David Tse açıklamada projenin Temmuz ayı sonunda tur için para toplamaya başladığını ve sürecin sona erdiğini söyledi. Tse, bu turun Babylon’un Mart ayında açıklanan 8 milyon dolarlık tohum finansman turu ile aynı yapıda bir öz sermaye artı token turu olduğunu açıkladı. Tse, Babylon’un bu turdaki değerlemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Babylon protokolü, Bitcoin sahiplerinin varlıklarını proof-of-stake blockchain ağında stake etmelerine ve getiri elde etmelerine olanak tanıyacak. Protokol esasen PoS zincirlerinin Bitcoin ekosisteminde bir stake varlığı olarak tanıtmasına izin verecek. Babylon, PoS zincirlerinin güvenliğini artırmak için Bitcoin’in güvenlik tedbilerini kullanmayı amaçlıyor.

Babylon’a Yönelik Övgü Dolu Sözler

PoS zincirleri şu anda kendi yerel token’larından elde edilen sermaye ile güvence altına alınıyor. Yine de bu sermaye özellikle gelişmekte olan zincirler için maliyetli olabilir çünkü bu tür sermayeyi platforma çekmek için yüksek staking getirileri ödemek için yüksek enflasyon oranları gerekir.

Örneğin Cosmos Hub topluluğu, kısa bir süre önce kendi yerel token’ı Atom’un maksimum enflasyon oranını yaklaşık %14’ten %10’a düşürme önerisini onayladı. Onaylanan değişiklik ile birlikte Atom’un yıllık staking getirisini yaklaşık %19’dan yaklaşık %13,4’e düşürüldü ve bu durum token’ın değer kazanmasını sağladı.

Tse, Babylon’un bu süreçte Cosmos Hub ve Polygon ağlarını desteklemek için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Polygon’un kurucu ortağı Sandeep Nailwal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: