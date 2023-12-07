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Önemli Gelişme: Binance AEUR Mağdurları Dikkat, Hemen Kontrol Edin

Özet

  • Binance, AEUR Coin fiyatındaki dalgalanmanın ardından işlem çiftleri durdurulduğu için kayıp yaşayan yatırımcılara kuponlarını tanımlamaya başladı.
  • Ödül merkezinden kuponlar kullanılabilir.
  • Yatırımcıların stablecoinlerdeki spekülatif hareketlerden kazanç elde etme dürtüsünü törpülemesi gerekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Binance borsasında geçtiğimiz günlerde UST olayını anımsatan yeni bir spekülatif fiyat hareketi gördük. Henüz piyasaya yeni sürülen AEUR isimli stablecoin anormal yükseliş yaşamış 1,07 doların çok üzerinden alım yapan yatırımcılar borsadaki işlem çiftleri durdurulduğu için paniklemişti. Şimdi yeni bir gelişme yaşandı.

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AEUR Zararı Karşılanıyor2024 Yılı İçin Dikkat

AEUR Zararı Karşılanıyor

Yatırımcılar fiyatın anormal yükseldiği sırada yaptıkları alımdan kaynaklı zararları nedeniyle endişeliydi. Geçtiğimiz gün Binance borsasının ihraççı ile görüşerek zarar tazmini yapacağından bahsetmiştik. Bu duyuruda 9 Aralık tarihine kadar aradaki farkın yatırımcılara iade edileceği yazıyordu. Bugün itibariyle kuponlar tanımlanıyor.

Yüksek fiyattan alım yaptığı için mağduriyet yaşayan yatırımcıların ödül merkezini kontrol ederek kuponunu spot cüzdana aktarması gerekiyor. Türkiye saatiyle 05.12.2023 20:41:16 ile 05.12.2023 21:31:59 saatleri arasında AEUR işlem çiftlerinde alım/satım yapan kullanıcıların kuponlarını kontrol etmesi gerekmekte.

Bu zarar tazmini token ekibinin desteğiyle sağlanacak denilmişti. Hali hazırda 5 milyon EURO gibi düşük bir dolaşım arzı olduğu için son süreçte telafi edilebilir kayıplar yaşandı. Ancak bundan sonraki benzer olaylarda yatırımcılar kayıplarıyla baş başa kalabilir.

2024 Yılı İçin Dikkat

Burada mağduriyet olarak ifade edilen şey Binance borsası işlem çiftlerini durdurduğu için yaşandı. Ancak işlem çiftleri durdurulmasaydı ve fiyat 2,8 dolar üzerinden olması gereken 1,07 dolara gerileseydi yatırımcıların zarar tazmin hakkı olmayacaktı.

Bahsi geçen stablecoin EURO endeksli olduğu için güncel ortalama kur olan 1,07 dolara eşit olması gerekiyordu. Ancak çoğu yatırımcı spekülatif biçimde artan fiyattan istifade etmek için almaması gereken bir risk aldı.

UST olayında da benzer bir süreç yaşamıştık. Yatırımcılar fiyatın 1 dolara geri döneceği umuduyla 0,5 dolar gibi seviyelerden hatta daha ucuz rakamlardan UST topladı. Ancak fiyat eridikçe eridi ve adeta eldeki bulgurdan da oldular.

Önümüzdeki yıl da benzer sorunların yaşanması ihtimaline karşın artık son olayın yatırımcılara ders olması gerekiyor. Stablecoinler olması gereken fiyatın altında veya üstündeyse bundan kazanç elde etmeye çalışmak son derece risklidir. Bu durum telafisi imkansız kayıplar doğurabilir nitekim UST olayında kayda değer bir zarar tazmini olmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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