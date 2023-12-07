2023’ün Yıldız Altcoini 2 Gündür Çok Büyük İlgi Görüyor, Peki Sebebi Ne?

Bu yıl birçok altcoin pozitif ayrışarak devasa kazançlar elde etti. Hatta 10 kattan fazla artış yaşayan kriptolar bile gördük. Ancak TON Coin yıl boyu attığı adımlar ve Telegram’ın desteğiyle önemli eşikleri aştı. Son birkaç gündür yaşananlarsa ağdaki işlemlerin onay süresinin bile uzamasına neden oldu. Peki TON Coin cephesinde neler oluyor?

TON Coin Neden Yavaşladı

Son 2 gündür Ton ağında işlemlerin önemli ölçüde yavaşladığını gördük. 5 Aralık tarihinden bu yana 3 milyondan fazla yeni işlem görüldü. TON Blockchain gibi nispeten daha az popüler ağlarda bu kadar kısa sürede böylesine yoğun ilgi alışılmış değildir. Üstelik bu topluluk alakası fiyat artışı için de destekleyici bir göstergedir.

TON’un mimarisi ve uygulaması, çok daha büyük bir yükü hızlı bir şekilde kaldırmasına olanak tanır. Ancak ağdaki bazı zayıf donanıma sahip doğrulayıcılar nedeniyle 30 dakika içinde 50-100 kat artan işlem yoğunluğu aksaklıkları beraberinde getirdi.

BRC20 benzeri yazıtların TON ağına gelmesiyle (TON20) bu gecikmeler yaşandı. Hatırlarsanız benzer aksaklıkları BTC, DOGE ve LTC ağlarında da görmüştük. Onlarca kat artan ağ kullanımı TON blockchain için önemli bir sınav olurken ağdaki kalıcı kullanıcı sayısını da destekleyebilir.

TON Coin Fiyat Tahminleri

27 Ağustos tarihinden bu yana yeni zirveler yapan fiyat son olarak 8 Kasım günü 2,78 dolar sınırına dayandı. Ancak şimdi 2,24 dolar desteğini korumak için mücadelesini sürdürüyor. BTC fiyatındaki gerileme nedeniyle altcoinler sarsılsa da Aralık ayındaki rallinin altcoinlerde henüz sonuçlarını göremedik. Bu da ara altcoin rallisi için vaktin yaklaşıyor olabileceğini söylüyor.

TON Coin fiyatı eğer 2,24 dolarlık desteğin altına sarkarsa 2,01 ve 1,91 dolara kadar düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Bununla birlikte 2,5 dolarlık eşiğin aşıldığı senaryoda yeni zirveler radara girebilir. Her şey BTC fiyatının hangi bölgede konsolide olacağına bağlı.

Cuma günü gelecek verilerin heyecanıyla yatırımcıları beklendiği üzere bir temkinlilik kapladı. 24 saat sonra eğer veriler de anormal gelmezse piyasa rahatlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.