Binance’in de Yatırımcısı Olduğu Dev Altcoin’de Yüklü “Token Unlock” Alarmı! 4 Büyük Gruba Dağıtılacak!

Binance‘in girişim kolu Binance Labs’ın da yatırımcısı olduğu Blockchain platformu Aptos‘ta (APT) yüklü token unlock’una diğer bir deyişle token kilit açılışına hazırlanılıyor. Aptos’un planlı token kilit açılışı önümüzdeki hafta gerçekleşecek ve APT’nin toplam arzının yaklaşık yüzde 9’unun kilidi açılarak 4 gruba dağıtılacak.

Kilidi Açılan APT’ler 4 Büyük Gruba Dağıtılacak

Popüler altcoin projelerinden Aptos’un APT‘sinde yüklü token kilit açılışına hazırlanılıyor. 12 Aralık’ta TSİ 03.00’da gerçekleşecek token kilit açılışında güncel fiyatlarla 199.48 milyon dolar değerindeki 24.84 milyon adet APT’nin kilidi açılacak ve token’ler 4 büyük gruba dağıtılacak.

Planlı kilit açılışının bir parçası olarak, Aptos Vakfı‘na 10.71 milyon dolar değerindeki 1.33 milyon adet APT, çekirdek katılımcılara 95.36 milyon dolar değerindeki 11.88 milyon adet APT, yatırımcılara 67.64 milyon dolar değerindeki 8.42 milyon adet APT ve topluluğa 25.78 milyon dolar değerindeki 3.21 milyon adet APT verilecek.

Düzenli token kilit açılışı yapılan Aptos’ta bir önceki token kilit açılışı 12 Kasım’da gerçekleştirildi ve güncel fiyatlarla 199.48 milyon dolar değerindeki 24.84 milyon adet APT yine aynı dört ana gruba dağıtılmıştı.

Token Kilit Açılışı APT’nin Fiyatını Etkileyebilir

Token kilit açılışı, bir altcoin projesinin başlangıcında yatırımcılara sunulan ve genellikle belirli bir süre boyunca kullanılamayan token’lerin serbest bırakılması anlamına gelmektedir. Bu kilit açılışı, genellikle ICO’lar (Initial Coin Offerings) veya token satışları sırasında gerçekleşir. Ancak, terim proje yapısına ve token dağıtım planına bağlı olarak değişebilir.

Aptos örneğindeki olduğu gibi bir token kilit açılışı, fiyatı etkileyebilir çünkü bu durumda büyük miktarda token serbest bırakılmış olabilir. Bu durum, piyasadaki likiditeye ve arza etki ederek fiyatta yüksek volatiliteye yol açabilir. İlk yatırımcılar veya proje ekip üyeleri, kilit açılışı sonrasında ellerine geçen token’leri satarak kar satışı yapma eğiliminde olabilirler. Bu durum, o altcoin projesinin başlangıcında genellikle görülen bir dinamik olup, yatırımcılar ve trader’lar için önemli bir faktördür.

Elbette her token kilit açılışına fiyatın verdiği reaksiyon farklı olmakta ve etkileri projenin o dönemdeki şartlarına, ekosistemine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Yine de yatırımcılar her zaman için bir altcoin‘in token dağıtım planını incelemeli ve ekibin açıklamalarını takip ederek bu tür olaylara hazırlıklı olmalıdır.