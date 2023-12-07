Kripto Para

2024’te Yeni Asgari Ücret İle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır? Güncel Beklentiler Neler?

Özet

  • Her Aralık ayında olduğu gibi bu sene de gözler asgari ücrette yapılacak iyileştirmeye çevrildi.
  • Enflasyon verilerine göre en düşük beklenti ile %50 artışın gerçekleşmesi.
  • Bu artış ile birlikte asgari ücretin 2024 yılında net 17.104 liraya çıkması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Her Aralık ayında olduğu gibi bu sene de gözler asgari ücrete yönelik yeni zam tutarı için alınacak karara çevrildi. 11 Aralık’ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında ise tahminler asgari ücretin %50 oranında yükseltilmesi yönünde. Bu adım ile birlikte 2024 yılında asgari ücret brüt 20.121 liraya, net 17.104 liraya çıkması bekleniyor. Peki asgari ücret yükselişinden sonra bir yatırımcı kaç BTC, ETH, SHIB ve XRP alabilir? Birlikte inceliyoruz.

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2024 Yılı Asgari Ücret Beklentileri2024 Yılında Asgari Ücret İle Kripto Alımı

2024 Yılı Asgari Ücret Beklentileri

Son yıllarda yaşanan döviz artışı ve enflasyon tırmanışları nedeni ile ülkemizde maaş zamları yetersiz kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları ise son dönemde Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) düşmesini sağlıyor ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu görünümünü yükseltmesini sağlıyor.

Yaşanan bu gelişmeler ile 1 Aralık’ta Standart & Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak yükseltti ve kredi notu görünümünün durağandan pozitife çevrildiğini açıkladı. Bu gelişmelere rağmen dolar ve euro yükselişine devam ederken Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Kurum tarafından paylaşılan raporda ödemeler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması ve 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe daha yükseltilebileceği açıklandı.

2024 Yılında Asgari Ücret İle Kripto Alımı

Peki 2023 yılında brüt asgari maaşın 13.414 liradan en düşük tahmin olarak karşımıza çıkan brüt 17.104 liraya çıkarılmasının ardından bir aylık asgari ücret ile kaç BTC, ETH, SHIB ve XRP alınabilir? Fiyat veri platformu 21milyon.com üzerinden TL fiyatlarını inceliyoruz. Bu platform üzerinde Türkiye’de faaliyet gösteren yerel merkezi kripto borsalarının tüm TL paritelerini ve toplam işlem hacimlerini inceleyebilirsiniz.

  • Bitcoin: 0,01347 BTC
  • Ethereum: 0,2519 ETH
  • Shiba Coin: 60.310.296 SHIB
  • Ripple (XRP): 919 XRP

Hem kripto para piyasasında yaşanan yükselişler hem de Türk lirasında yaşanan değer kaybının ardından 20 Haziran 2023’te yayınladığımız asgari ücret hesabına göre asgari ücret ile 2024 yılında daha az kripto yatırımı yapabileceğiz. Elbette yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon sorununu çözebilirsek.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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