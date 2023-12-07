BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Satış Baskısı Gelecek Mi?

Özet

  • Bitcoin'in yılın en yüksek seviyelerinde olmasına rağmen, merkezi borsalardaki arz altı yılın en düşük seviyesinde.
  • Düşük borsa arzı genellikle kripto para birimleri için yükseliş sinyali olarak değerlendirilir.
  • Ancak, yatırımcıların dikkate alması gereken başka faktörler de bulunmaktadır.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) yılın en yüksek seviyelerinde gezinirken CryptoQuant’ın bir raporu, merkezi borsalardaki arzın altı yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.

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Bitcoin’de Balina AktivitesiBitcoin’de Kritik Metrik

Bitcoin’de Balina Aktivitesi

Balinalar genellikle Bitcoin’lerini boşaltmak için merkezi bir borsaya aktarırlar. Biriktiğinde merkezi borsalardan kendi kendini saklama çözümlerine çekilirler. Bu nedenle, merkezi borsalardaki düşük arz genellikle kripto para birimleri için yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Bu durum yatırımcıların token’larını yakın zamanda satma niyetinde olmadıklarını gösterebilir. Ancak yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka faktörler de var.

Ayrıca CryptoQuant raporuna göre Bitcoin, 2024’ün başında 50.000 ila 53.000 dolar aralığında hızla yükselebilir. Raporda, piyasa değeri, işlem hacmi ve kullanıcı etkinliği gibi verilere dayanan bir Metcalfe fiyat değerleme bandı metriği belirtildi.

Buna karşılık raporda, dolaşımdaki arzın %86’sının şu anda kârlı durumda olduğu dikkate alınarak dikkatli olunması tavsiye edildi.

Fonlama oranı, bir token’ın vadeli sözleşmesinin fiyatını spot fiyatıyla dengede tutmaya yardımcı olan bir ücrettir. Eğer sürekli vadeli işlem sözleşmeleri primli işlem görüyorsa, uzun pozisyondaki yatırımcılar short pozisyondaki yatırımcılara fonlama ücretlerini ödeyecektir ve bunun tersi de geçerlidir.

Bitcoin’de Kritik Metrik

Son olarak Küresel Haber Müdürü Ali Martinez, X üzerinden Bitcoin’in 42.700 dolarda istikrarlı bir desteğe sahip olduğunu paylaştı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

642.000 cüzdan burada 347.000 BTC satın aldığından bu seviye önemli.

Bitcoin 42.700 dolarlık desteği ihlal ederse Martinez, takip edilmesi gereken bir sonraki kritik bölgenin 38.000 dolar olması gerektiğini açıkladı. Ancak Bitcoin 42.700 dolardan yükseliş eğilimini sürdürürse bir sonraki büyük tedarik bölgesini 47.300 dolardan ziyaret edebilir.

Sonuç olarak Bitcoin’in merkezi borsalardaki düşük arzı, yatırımcıların satış niyetinde olmadığını işaret ederken, CryptoQuant raporu, 2024’te hızlı bir yükseliş potansiyeli olduğunu öne sürüyor; ancak dikkat edilmesi gereken, dolaşımdaki arzın büyük kısmının kârlı durumda olması ve teknik analize göre 42.700 doların önemli bir destek seviyesi olduğudur.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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