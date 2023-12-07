Tarihte İlk Kez Görülüyor, Kripto Paralar 2024 Tahmini

Kral kripto para birimi 44.000 dolar seviyesinden uzaklaşıyor ve son 24 saatte 43.000 doların altına kadar düştü. Bununla birlikte borsa emir defterlerinde alım yoğunluğu da daha düşük seviyelere kaydırıldığı için daha derin diplerin test edileceği beklentisi oluştu. Ancak piyasayı manipüle etmek için de bu tarz organize adımlar atılıyor olabilir. Şimdi gelin son durumu ele alalım.

Kripto Boğası Başlıyor

2024 yılının başında piyasalarda ciddi yükselişi tetikleyebilecek önemli bir kurulum var. Tarihte ilk kez görülen bu sinyal piyasaları erken dönem boğasına hazırlıyor. Alistair Milne tarafından dikkat çekilen sinyal Bitcoin‘in ilk haftalık golden cross’unu müjdeliyordu. Hatırlarsanız bu “altın kesişim veya altın haç” olarak ifade edilen sinyalleri geçtiğimiz yıllarda çok kez paylaştık. Büyük rallilerin öncü sinyali olan golden cross ilk defa haftalık grafikte görülüyor.

Yıllık yüzde 165 kazanç çoğu yatırımcıyı memnun etse de aşırı satışların ardından gelen bu hızlı toparlanma daha önce hiç böyle bir boğa sinyali vermemiş olan iki haftalık hareketli ortalamanın (MA) kesişmesine neden olacak.

50 haftalık ve 200 haftalık MA’lar hem Bitcoin yatırımcıları hem de analistler için önemli trend çizgileridir. Milne’e göre bu olay kriptoda dönüm noktası olabilir.

“Bitcoin tarihinde ilk kez 200 haftalık hareketli altında bu kadar zaman geçirdiğimiz zorlu bir ayı piyasası gördük. 50 haftalık hareketli ortalama şimdi yakında 200 haftalık MA’nın üzerine çıkarak ilk kez haftalıkta golden cross oluşturacak. Bu boğa sinyali”.

Bitcoin Fiyatı Düşebilir

Hızlı yükselişlerin ardından şişen RSI istisnalar olmakla birlikte genelde düzeltmelere gebedir. Şimdi BTC fiyatındaki zayıflıkla birlikte yatırımcılar olası geri çekilme riskini hesaba katıyor. Ancak zorlu dirençlerin bir süredir zayıf geri çekilmelerle aşılması sebebiyle bu ayı tuzağına da dönüşebilir.

BLITZZ isimli kullanıcı ise güncel görünümle ilgili takipçilerini uyardı;

“44.500 , 45.000 , 46.000, 47.000 seviyelerine satış emri dizilmiş. 41.500, 42.000 arasındaki çok yogun alımlar vardı ,hepsi kaldırılmış , sadece 41.000’de tek bir alım emri kalmış durumda .”

Alım emirlerinin daha düşük seviyelere yığılması fiyata dair düşüş beklentisini yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.