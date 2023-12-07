BITCOIN (BTC)

Farklı Kripto Analistlerin Yeni Bitcoin Yorumları 7-8 Aralık

Özet

  • Crypto Chase isimli analiste göre ATH öncesinde BTC yine dip yapacak.
  • RektCapital da benzer bir görüş paylaştı ve 20.000 dolara kadar dip hedefliyor.
  • Capo ise gün güncellemesinde büyük yıkım senaryosundan vazgeçmemiş görünüyordu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 43.195 dolarda bulunuyor ve son yıllık zirvenin ardından kar satışları tekrar baş gösterdi. Her büyük atağın ardından fiyatın geri çekilmeler yaşadığını gördük ve bu yüzden devam eden hareket şaşırtıcı değil. Yukarı yönlü trend devam ederken düzeltmenin ardından rallinin sürmesi bekleniyor.

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Kripto Analist YorumlarıCapo ve Bitcoin Tahmini

Kripto Analist Yorumları

Analistlerin önemli bölümü son 44.000 dolarlık hareketten önce BTC fiyatının önemli bir düzeltme yaşamasını bekliyordu. Ancak olmadı ve BTC beklentinin tersi yönünde hareket etti. Şimdiyse düşüş bekleyen analistlerin yine aynı beklentiyle alıcı momentumu zayıflarken benzer şeyler söylediğini görüyoruz.

Örneğin popüler kripto analisti Crypto Chase bundan sonrası için BTC fiyatının 20.000 dolara kadar yıkıcı bir düşüş yaşayabileceğini söylüyor.

“Önyargımı değiştirmedim. Yeni ATH öncesinde BTC fiyatının daha derin dipler yapmasını bekliyorum”.

Fakat bir sorun var önceki döngülerde BTC ETF onayı gibi bir beklenti yoktu. Üstelik son ayı piyasasında aşırı satışlar yıkıcı sonuçlar doğurdu ve BTC o beklenen yıkımı çoktan yaşamış olabilir. RektCapital yine benzer bir görüş paylaşıyor ve halving öncesi yaşanan tarihsel düşüşün bu sene istisna olmayacağını söylüyor.

Capo ve Bitcoin Tahmini

Il Capo of Crypto takma adıyla bilinen anonim analist 2023 yılında o zamanki adıyla Twitter’ı aktif kullanmayı bıraktı. Bitcoin fiyatının yeni yılda 12.000 dolara düşeceğine adı gibi inanan analist 2022 yılındaki doğru tahminleriyle ün saldığı için birçok yatırımcıyı da peşinden sürükledi. Ancak şu aşamada Capo analistlerinden daha çok onunla dalga geçen paylaşımlarıyla hatırlanıyor.

Kendisinin yıpratıcı biçimde alaya alınması nedeniyle Capo uzun süredir sadece Telegram üzerinden güncellemeler paylaşıyor. 1 Aralık tarihli son gönderisindeyse hedefi biraz daha yukarı çekmişti. Analiste göre Bitcoin fiyatının 30.000 dolara kadar düşmesiyle birlikte altcoinlerin yüzde 40’a varan kayıplar yaşadığına şahit olabiliriz.

Ona göre bu kapitülasyon olayının başlangıcı olacak ve kayıplar derinleşecek. Yine de PlanB’nin başına gelen Capo’nun başına gelmeye devam edecek gibi görünüyor. 2022 başında bile ısrarla yükselişin süreceğini söyleyen Hollandalı analist Kasım dibini gördüğümüzde uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Şimdiyse Capo tam tersi şeyler söyleyerek suskunluğa bürüneceği günü bekliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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