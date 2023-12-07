RIPPLE (XRP)

Değeri Tam 645 Milyon Dolardı! XRP’de Kilidi Açılan 1 Milyar Coin’in Akıbeti Belli Oldu!

Özet

  • Ripple, emanet cüzdanlarda 46.1 milyar XRP'ye sahip görünüyor.
  • Ripple, taahhüt gereği her ay 1 milyar XRP'yi piyasaya sürmeye devam ediyor.
  • XRP Emanetlerinin açılması, XRP arzını ve piyasa değerini etkiliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alican Ülker
Alican Ülker

XRP token’ının yaratıcısı aynı zamanda da en büyük sahibi konumunda bulunan Ripple, şu anda emanet olarak adlandırılan cüzdanlarda kilitli olan ve dolaşımdaki arzın bir parçası olmayan yaklaşık 46,10 milyar XRP’ye sahip görünüyor. Ripple, 1 Aralık’ta 645 milyon dolar değerinde 1 milyar token’ı piyasaya sürmüş ve ardından da toplamın %20’sini elinde tutmuştu.

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XRP Coin Son DurumXRP Coin’de Son Yaşananlar ve Geleceği

XRP Coin Son Durum

Özellikle, Ripple geçmişte verilen bir taahhütün yerine getirilmesi adına her ay 1 milyar token’ın daha kilidini açıyor. Şirket genellikle bunun yalnızca bir kısmını elinde tutmaya devam ediyor ve geri kalanını sık sık piyasaya satışla enjekte ediyor. XRP Scan tarafından ortaya çıkarılan duruma bağlı olarak, kilit açma işlemlerini takip ederek varlığın uzun vadeli değerini etkileyen durumlar ortaya çıkarıldı.

Aralık ayında Ripple, önceki aylarla tutarlı olarak 200 milyon XRP’yi elinde tutmayı tercih etti. Bu miktar XRP’nin sahip olduğu değer göz önüne alındığında kabaca 130 milyon dolarlık değere sahipti ve XRP yazım saati itibariyle 0,641 dolardan işlem görüyordu.

Şirket bu ayki satış faaliyetini aşağıda bulunan grafikte görüldüğü şekliyle hazırladı. Bu süreçte özellikle 200 milyon XRP’yi Ripple’dan (22) Ripple’a (1) göndererek işlemler gerçekleştirildi. Her iki kripto cüzdan adresinin de  kurumun kontrolünde olduğunu unutmamak gerekiyor. Ripple’ın sahibi olduğu cüzdanlardan birincisi emanet adresiyken, ikincisi ise likit hazinesi olarak değerlendiriliyor.

XRP Coin’de Son Yaşananlar ve Geleceği

Kasım ve Ekim aylarına benzer bir yol izlenmiş ve şirketin kontrolü altındaki iki adresin kilidi açılmıştı. Açılan kilitlerde yine 1’er milyar XRP bulunuyordu. Ripple (22) ve Ripple (23) adresleri daha sonra aynı büyüklüğe sahip diğer üç adrese dağıtılmıştı. Olay ise sırasıyla şu şekilde olmuştu:

  • Ripple (1), Ripple’dan (22) hala likit ve harcanmaya hazır olan 200 milyon XRP aldı.
  • Ripple (11), Ripple (22) tarafından kilidi açılan kalan token’lardan 300 milyon XRP’yi aldı. Bu tutar ise sırasıyla Nisan ve Mayıs 2027’de açılmak üzere hesaplanan 100 milyon ve 200 milyon XRP’lik iki yeni emanet cüzdanına kilitledi.
  • Ripple (10), Ripple’dan (23) 500 milyon XRP coin aldı ve bunların tamamı Mayıs 2027’ye kadar açılmak üzere başka bir emanet cüzdanına yeniden kilitlendi.

Olayın ilginç yanı ise hem Ripple (22) hem de Ripple (23), önümüzdeki üç aylık süreç içinde 1 Mart 2024’e kadar açılışı gerçekleşecek olan aylık emanet cüzdanlar için hala 3 milyar XRP token’ına sahip.

Bu kilitlerin açılması XRP’nin arz enflasyonunun önemli bir parçası olarak kabul ediliyor ve kripto para yatırımcıları bu tarz olayların fiyata yansımalarını görebilmek adına daha fazla faaliyeti takip etmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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