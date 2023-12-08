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Son Dakika: Popüler Kripto Para Ağında Airdrop Kesinleşti! Tarih Verildi!

Özet

  • LayerZero, 2024 Haziran ayına kadar bir airdrop planladığını açıkladı, bu da kripto para birimi sahiplerine ücretsiz token dağıtımını içerir.
  • Airdroplar, projelerin topluluklarını genişletmek ve daha fazla ilgi çekmek için kullanılır, aynı zamanda kısa vadeli fiyat volatilitesine neden olabilir.
  • LayerZero'nun token airdrop'u, kullanıcı katılımını artırmayı ve projeye daha fazla ilgi çekmeyi amaçlar bu tür etkinliklerin popülerleşmesi, ağlara olan yatırımcı ilgisini artırabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Popüler kripto para ağı LayerZero, önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar airdrop planladığını açıkladı. Airdrop etkiliğinin kripto para birimi adına etkileri neler olacak?

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LayerZero’dan Airdrop Müjdesi!Airdrop Tarihi Haziran 2024

LayerZero’dan Airdrop Müjdesi!

Kripto para birimlerinde airdrop, projenin sahipleri tarafından ücretsiz olarak belirli bir token mevcut sahiplerine dağıtılması anlamına gelir. Airdropların kripto para birimleri üzerinde birkaç etkisi mevcut. Airdroplar, projenin topluluğunu genişletmek ve daha fazla ilgi çekmek amacıyla kullanılır.

Ücretsiz token dağıtımı, projeye olan katılımı artırabilir ve kullanıcıları projenin detaylarına daha yakından bakmaya teşvik edebilir. Airdroplar genellikle belirli bir kripto para biriminin fiyatında kısa vadeli volatiliteye neden olabilir. Yatırımcıların token’ları elde etmek amacıyla ilgili kripto para birimini satın almalarına veya elden çıkarmalarına yol açabilir.

Airdrop Tarihi Haziran 2024

Bununla birlikte kripto para ağı LayerZero yatırımcılarına müjdeyi sosyal medya devi X üzerinden verdi. Kripto para ağı açıklamalarında yatırımcıların beklediği airdrop etkinliğinin 2024 yılı Haziran ayına kadar başlatacağını duyurdu. Şirket konu hakkında şunları söyledi:

LayerZero, her zaman protokol içinde yerel bir token’a sahip olma yeteneği ile inşa edilmiştir. Topluluğun son birkaç aydır yaptığı tartışmaları ve bu konudaki net iletişim eksikliğini duyduk. LayerZero token’ının olacağını kesin bir dille ifade edeceğiz. Dağıtımını doğru bir şekilde yapmaya kararlıyız ve bunun 2024’ün ilk yarısında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Öte yandan bir diğer popüler kripto para ağı Solana‘da (SOL) airdrop çalışmalarını duyurmuştu. Son dönemlerde kripto para ağlarında popülerleşen airdrop etkinlikleri yatırımcıların ağa ilgisini arttırmayı hedefliyor. Yatırımcıların ağa ilgisiyle fiyat artışlarının yaşanabileceği de ayrıca belirtiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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