Bitcoin Altcoin’leri Ezerken Onunla Başa Çıkamadı! Yüzde 13 Yükseldi! AVAX BTC’yi Bu Metrikte Geride Bıraktı!

Türklerin de yakından takip ettiği Avalanche (AVAX) cephesinde gözle görülür bir yükseliş yaşadı. Son dönemdeki gerçekleştirdiği yükseliş temelli fiyat hareketleriyle belki de Bitcoin‘i (BTC) bile geride bırakan hacimli tek altcoin olabilir.

Avalanche Bitcoin’in trendinden ayrışıyor

Avalanche’ın günlük zaman dilimine ait grafiğini analiz edildiğinde, bazı ilgi çekici eğilimler görülebiliyordu. Özellikle AVAX, araya giren tek bir gün sayılmazsa art arda sekiz günlük süreç boyunca yukarı yönlü bir fiyat hareketini sürdürdü.

8 günlük süreçte AVAX %28 oranında kayda değer bir fiyat artışı sergiledi ve yalnızca son 48 saat içinde bile %13’ün üzerinde fiyat yükselişi yaşadı. 5 Aralık tarihinde gerçekleşen kapanışta %8,2’lik kayda değer bir artış da yaşamış ve ardından yaklaşık 24,5 dolardan alıcı bulmuştu.

Yazım saati itibariyle AVAX yükselişini sürdürerek %1’lik bir artış daha yaşadı ve 26,52 dolardan seviyesinde işlem görüyor. Altcoin‘leri ezerek yükselişini pekiştiren Bitcoin de son günlerde pozitif bir fiyat hareketi sergiledi, ancak öncü kripto paranın %9’luk bir artışı gerçekleştirmesi üç gün sürdü.

Buna bakılarak AVAX’ın, son kazançlarının hem oranı hem de kapsamı bakımından Bitcoin’i geride bıraktığını söylemek pek de yanlış olmaz. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) gibi teknik göstergeler AVAX’ın yükseliş eğilimine vurgu yaptı.

Yazım saati itibariyle RSI 75’in üzerindeydi ve aşırı alıma işaret ediyordu. Bu durum güçlü bir momentuma sahiplik olarak da yorumlanabilir. Bunun yanı sıra MACD çizgileri yükseliş geçişinin sınırında görünüyordu. Bu gibi göstergeler toplu olarak AVAX için olumlu bir görünümün altını çiziyor olabilir.

Avalanche (AVAX) Geleceği

Avalanche’ın Santiment’teki görülen hacim eğilimi incelendiğinde ise son birkaç gün içinde önemli bir artış yaşandığı dikkat çekti. Grafik, Aralık ayının başından bu yana hacimde istikrarlı bir yükseliş olduğunu ortaya koyuyor.

Aralık ayının başında 594 milyon dolar civarında olan hacim, 5 Aralık gün sonu itibariyle 816 milyon doların üzerine çıktı. Yazım saati itibariyle, hacim 1,2 milyar doların üzerindeydi ve ayın başındaki hacminin neredeyse iki katına çıkmıştı.

CoinMarketCap’ten alınan hacim verileri daha detaylı incelendiğinde, dikkat çekici bir yükseliş trendi görülüyordu. Özellikle, son 24 saat içinde bile %70’in üzerinde kayda değer bir yükseliş yaşanmıştır. Ek olarak, piyasa AVAX’ın piyasa değerinde de önemli bir yükseliş yaşadı ve bu yazım saati itibariyle %19’un üzerinde bir artış görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.