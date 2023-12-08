OpenAI CEO’sundan 100 Milyon Dolarlık Kripto Para Adımı

Dünyanın en büyük varlık yöneticileri kripto paralarla ilgili ürünler çıkarmasının yarışına girmişken Sam Altman geride kalmıyor. OpenAI’ın kovulan sonrasında yeniden şirketi yönetmesi için davet edilen CEO’su Sam Altman tarafından desteklenen Meanwhile 100 milyon dolarlık kripto adımını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Sam Altman ve Bitcoin

Worldcoin projesinin de kurucusu olan Sam Altman hali hazırda en büyük yapay zeka şirketinin de CEO’su konumunda. Kriptoyla yakından ilgilenen Sam Meanwhile Group isimli kripto girişiminin de destekçileri arasında. Bu şirket kriptoda artan heyecanın ortasında yatırım yönetimi iştiraki Meanwhile Advisors aracılığıyla özel Bitcoin kredi fonunu başlattı.

Kısa süre önce yapılan duyuruda Meanwhile Private Credit Fund LP olarak adlandırılan fonun, kurumsal yatırımcılara %5 BTC cinsinden getiri sunacağı söylendi. Fon diğer kripto kredi kuruluşları gibi talep edenlere Bitcoin ödünç verecek ve bu faizi yatırımcılarına dağıtacak.

Genesis iflas etmeden önce en büyük kripto kredi borç verendi ve alacaklarını tahsil edemediği, büyük riskler aldığı için çöktü. Bu yüzden kripto kredi alanında geçtiğimiz yıl kırılmış ve gelecekte de büyük bir yıkıma neden olabilecek bir fay hattı var. Tether’ın borsalara verdiği USDT kredileri bugün konuşulmayan ancak gelecekte yine piyasalarına başına iş açabilecek türden şeyler.

Meanwhile ve Bitcoin Fonu

Meanwhile Group’un kurucu ortağı ve CEO’su Zac Townsend önümüzdeki yılın Mart sonuna kadar yatırımcılardan 100 milyon dolar toplamayı hedeflediğini söyledi. Yatırımcılar hem Bitcoin yatırımı yapmış olacak hem de yıllık yüzde 5 BTC cinsinden faiz alacak. Bu alanda risk almak isteyen yatırımcılar için kulağa hoş geliyor. Elbette Meanwhile doğru kişilere borç verip iflas etmediği sürece.

Townsend şunları söyledi;

“Bu fonun yaşam döngüsü boyunca Bitcoin fiyatı yükselirse Bitcoin’in üstel olarak daha iyi performans göstermesine olanak tanıyor çünkü yatırımcılarımız daha fazla anapara ödemeden daha yüksek fiyatlarla daha fazla Bitcoin biriktiriyor”.

Fona asgari 250 bin dolar yatırılabiliyor ve maksimumu limit yok. Ayrıca fonun yatırım süresi üç yıl ve ödemeler 7 yıla kadar devam edebilecek. Fonun yüzde 2 yönetim ücreti olacak bu da BTC cinsinden tahsil edilecek.

Meanwhile’in geçen yıl BlockFi ve Celsius gibi kripto kredi kuruluşlarını çökerten benzer bir durumdan nasıl kaçınacağı sorulduğunda Townsend, kapalı yapının bank run riskinin azalttığını söyledi. Ayrıca kredileri sadece yüksek kredibilitesi olan kurumsallara sunacaklarının da altını çizdi.