Varlık Yönetim Devinden Kripto Paralar İçin 15 Flaş 2024 Tahmini! Bu 4 Altcoin’e Özel Vurgu Var!

Yönetimi altında yaklaşık 80 milyar dolarlık varlık bulunan VanEck, kripto paralar için 15 flaş 2024 tahminini paylaştı. Varlık yönetim devi 2024’de ilk spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması başta olmak üzere, yıl boyunca Bitcoin (BTC) ve altcoin‘leri olumlu yönde etkileyecek ve fiyat, ağ aktivitesi, benimsenme gibi konularda yeni rekorların kırılmasını sağlayacak birçok gelişmenin yaşanmasını bekliyor.

Bitcoin ve Ethereum İçin 2024 Tahminleri

VanEck, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından 2024’e yönelik 15 kripto para tahminini sıraladı. Varlık yönetim devi 2024’de ABD’ye beklenen resesyonun gelmesini ve aynı zamanda ülkedeki ilk spot Bitcoin ETF’sinin onaylanmasını öngörüyor. Şirket spot ETF’in gelecek yılın ilk çeyreğinde en büyük kripto paranın fiyatını güçlü bir şekilde destekleyeceği beklentisiyle piyasaya 2.4 milyar doların üzerinde para çekeceğini tahmin ediyor.

Varlık yönetim devinin tahminleri arasında kripto para dünyasının merakla beklediği Bitcoin’in blok ödülü yarılanması da yer aldı. VanEck, Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen büyük Bitcoin etkinliğinin madenciler arasında minimum piyasa kesintisine neden olmasını ve düşük maliyetle faaliyet gösteren madencilerin önemli kazançlar elde etmesiyle birlikte BTC’nin fiyatını artırmasını bekliyor. Dahası şirket Bitcoin‘in fiyatının 2024’ün dördüncü çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını ve yeni rekora gidilen yolda ABD’deki başkanlık seçimlerinin ardından patlak verecek siyasi olayların ve düzenleyici değişikliklerin teşvik edici olacağını belirtti.

VanEck, Lightning Network üzerindeki Bitcoin Staking uygulamasının yeni, kullanıcı dostu staking araçları aracılığıyla getiri fırsatları sunarak para transferi konusunda Bitcoin Blockchain’inin kullanımının artmasını beklediğini de ekledi.

Şirket, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) yıl boyunca göstereceği performans ile Bitcoin’in geçmesini beklemiyor olsa da ağın yerel varlığı ETH’nin büyük teknoloji hisselerinden çok daha iyi performans göstermesini öngörüyor. VanEck’e göre 2024’de EIP-4844 yükseltmesi Ethereum ağına uygulanacak ve yükseltmenin ardından EVM Ethereum Layer 2’leri TVL ve işlem hacminin çoğunluğunu ele geçirecek. Şirket ayrıca diğer akıllı sözleşme platformlarının Ethereum’un pazar payından büyük bir pay almasını beklediğini de not etti.

VanEck’e göre 2024’de NFT piyasası, Ethereum’un liderliği ve Bitcoin’in Ordinals protokolünün de etkisiyle yeniden ilgi görecek ve piyasa aktivitesi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Şirket ETH-BTC NFT ihraç oranının yılın sonuna kadar 3-1 oranına çıkmasını bekliyor.

Stablecoin’lerin Piyasa Değeri 200 Milyar Doları Aşacak

VanEck, kripto paralar için 2024 tahminlerinde stablecoin‘lere de yer verdi. Şirket stablecoin’lerin piyasa değerinin yıl içinde 200 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Dahası ikinci en büyük stablecoin USD Coin‘in (USDC) kaybettiği pazar payını büyük oranda geri alarak pazar payını artıracağını değerlendiriyor.

Kripto Para Borsaları İçin Dikkat Çeken 2024 Tahminleri

VanEck, 2024’de Binance‘in OKX, Bybit, Coinbase ve Bitget gibi rakiplerinin liderlik yarışına dahil olmasıyla spot ticarette 1 numara olmaktan çıkacağı yönünde iddialı bir tahminde bulundu. Şirkete göre Coinbase’in vadeli işlemler piyasasının işlem hacmi, düzenlenmiş borsa endeksine dahil olmanın kilit önem kazanmasıyla günlük 1 milyar dolar ötesine geçebilir.

Coinbase için ayrı bir parantez açan VanEck, yeni muhasebeleştirme standartlarının desteği ile kurumsal yatırımcılarının kripto varlıklarını ve kripto para borsasının Layer 2 ağı Base Protocol’ün büyümesiyle Coinbase’in Layer 2 gelirlerini artırmasını bekliyor.

Merkezi kripto para borsalarının ardından merkeziyetsiz kripto para borsalarına ilişkin çeşitli tahminlerde bulunan VanEck, Solana (SOL) gibi hızlı Blockchain’ler ve otomatik işlemlere olanak tanıyan cüzdanlar sayesinde merkeziyetsiz kripto para borsalarındaki spot ticaretin pazar payının rekor seviyelere ulaşmasını, zincir içi ticaretin ve kendi kendine saklamanın daha fazla kabul görmesini bekliyor.

4 Altcoin’e Özel Vurgu: 2024’e Damga Vurabilirler

Öte yandan VanEck’in kripto paralar için 2024 tahminlerinde özellikle 4 altcoin’e vurgu yaptığı görüldü. Şirket büyük çıkış yapan Blockchain oyunu Immutable X‘in (IMX) günlük 1 milyon oyuncu sayısını aşması öngörüsünde bulunurken, oyunun önemli sürümler ve Immutable Passport’un cüzdan kullanımını kolaylaştırıyor olmasıyla daha geniş bir benimsenmeye ulaşarak piyasa değeri sıralamasında üst sıralara tırmanmasını beklediğini belirtti.

VanEck 2024’de DePin ağlarının kullanımında kayda değer bir artış öngörüyor. Buna göre özellikle Hivemapper ve Helium‘un (HNT) iş birliği Hivemapper’ın önemli mesafeleri haritalaması ve Helium’un 5G ağının hızla genişlemesiyle geleneksel altyapılara uygun maliyetli alternatifler sunarak daha fazla benimsenme görebilirler.

Şirket Solana‘nın piyasa değerinin TVL ve kullanıcı sayısı bakımından en büyük 3 Blockchain arasına girmesini ve DeFi‘nin TVL’sinin ve ETF’ye olan ilginin artmasıyla Pyth Network (PYTH) ile Chainlink’in (LINK) TVS’sini potansiyel olarak aşacağı öngörüsünde bulundu.

VanEck ayrıca önde gelen merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘in (UNI) başını çektiği KYC uyumlu DeFi uygulamalarının, KYC uyumsuz olan uygulamaları geride bırakarak kurumsal hacmi emmesini ve Uniswap’in gelirlerini artırması sonucunda UNI’nin fiyatının yükselmesi öngörüsünde bulundu.