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Jack Dorsey’in Yeni Projesi: Bitcoin Cüzdanı Bitkey 2024 Yılında Piyasaya Sürülecek

Özet

  • Jack Dorsey'in sahibi olduğu Block, Bitcoin cüzdanını resmi olarak duyurdu.
  • Bitkey adı ile piyasaya sürülecek olan cüzdan güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor.
  • 150 dolar değerinde olan cüzdan için ön satış süreci başladı ve 2024'te piyasaya sürülecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan finansal ödeme işlemcisi Block, Bitcoin cüzdanını piyasaya sürdüğünü açıkladı. Bitkey olarak adlandırılan cüzdanın geliştiricileri 7 Aralık’ta yaptıkları duyuruda, mobil uygulama ya da donanım deposu olarak kullanılabilen cüzdanın 95’ten fazla ülkede erişilebilir olacağını açıkladı.

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Bitkey’in Dikkat Çeken Güvenlik ÖnlemleriBitkey 2024 Yılında Piyasaya Sürülecek

Bitkey’in Dikkat Çeken Güvenlik Önlemleri

Block tarafından piyasaya sunulan Bitkey; bir mobil anahtar, bir donanım anahtarı ve bir sunucu anahtarından oluşan üçte iki çoklu imza özelliğine sahip bir cüzdana ve kayıp durumunda kurtarma araçlarının yanı sıra güvenli bir donanım cihazına sahip olacak.

Cüzdan üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemleri onaylamak için hem kullanıcının parmak izi hem de telefonu üzerinden onay gerekecek. Bitkey’in ilk küresel ortakları arasında ABD merkezli kripto para borsası Coinbase ve Cash App yer alıyor. Block, kamuoyuna sunduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Bitkey, Bitcoin’i güvence altına almak için üç anahtar kullanıyor ve Bitcoin’i taşımak ya da kurtarma işlemini başlatmak veya güvenlik ayarlarını değiştirmek gibi güvenlikle ilgili diğer eylemleri onaylamak için birlikte çalışan herhangi iki anahtara ihtiyaç var. Bitkey’in bu üçte iki çoklu imza cüzdanında iki ya da üç anahtara değil yalnızca birine erişimi olduğundan, Bitkey onlar olmadan bir müşterinin Bitcoin’ine erişemez ya da taşıyamaz.”

Bitkey 2024 Yılında Piyasaya Sürülecek

Hem uygulamayı hem de donanım depolamayı içeren Bitkey paketi; kargo ücreti ve vergiler hariç 150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Süreç şimdilik ön sipariş ile devam edecek ve 2024’ün başlarında cüzdanın piyasaya sürülmesi planlanıyor. Block 2023’ün üçüncü çeyreğinde ödeme işlemcileri Cash App ve Square için sağlam satış büyümesi sayesinde 5,62 milyar dolar gelir kaydetti.

Firma ayrıca Bitcoin’in son dönemdeki fiyat toparlanması nedeniyle Bitcoin yatırımlarından 44 milyon dolar kar elde etti. Tüm bu gelişmelerin yanında Bitcoin işlem brüt karı bir önceki yıla göre %22 artışla 45 milyon dolar olurken, firma Cash App aracılığı ile müşterilere 2,42 milyar dolar değerinde Bitcoin sattı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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