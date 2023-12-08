ALTCOIN

Lido Finance’da Dikkat Çeken Performans! Rakipleriyle Son Durum!

Özet

  • Lido Finance (LDO), Ethereum (ETH) için likit staking protokolü olarak öne çıkıyor.
  • Geçen hafta ETH ve MATIC'in fiyat artışları ve protokoldeki stake mevduatlarındaki artış, Lido'nun toplam kilitli değerini (%7'lik bir artışla) 21,32 milyar dolara çıkardı.
  • Protokol, ETH Beacon Chain'e yapılan net mevduatlarda yaşanan kısa bir düşüşün ardından en çok stake yatıran protokol konumuna geri döndü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum (ETH) için lider likit staking protokolü olan Lido Finance (LDO),  geçen hafta toplam kilitli değer (TVL) artışını neredeyse %7 oranında gördü. Bunun nedeni ETH ve Polygon (MATIC) fiyatlarındaki artış ve protokoldeki stake mevduatlarındaki artışı olabilir. 27 Kasım ile 4 Aralık arasında ETH ve MATIC’in değerleri sırasıyla %7 ve %6 arttı.

Alt Başlıklar
DefiLlama RaporlarıLayer 2 Projelerinde Son Durum

DefiLlama Raporları

DefiLlama’nın verilerine göre, haberin yazıldığı sırada Lido’nun TVL’si geçen ay %25 artışla 21,32 milyar dolar civarındaydı. Lido aracılığıyla Ethereum Beacon Chain’e yapılan net mevduatlarda kısa bir süre yaşanan düşüşün ardından DeFi protokolü, en çok stake yatıran protokol konumunu yeniden kazandı.

Dune Analytics verilerine göre, incelenen yedi günlük dönemde Lido, net yeni ETH staking mevduatlarında 76.961 tutarında bir giriş kaydetti. Geçen hafta Lido, yapılan tüm ETH mevduatlarının %50’sini oluşturdu. Token’ı, o dönemde yapılan tüm net mevduatlarda yalnızca %17 pazar payına sahip olan Coinbase takip ediyor.

Çıkışlar açısından önde gelen kripto para borsası Binance, geçen hafta en fazla ETH çekilmesini gördü. Dune Analytics’ten elde edilen veriler, önceden stake edilmiş 32.000 ETH’nin son yedi gün içinde platformdan kaldırıldığını gösterdi. Protokolün stake ettiği Ethereum’u tutmaktan elde edilen yıllık yüzde oranı (APR), aybaşından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı.

Layer 2 Projelerinde Son Durum

Belirtilen hafta boyunca kaydedilen TVL büyümesinin yanı sıra protokolün önde gelen Layer 2 platformlarındaki dağıtımları da köprülü stETH miktarı şeklinde büyüme kaydetti. Dune Analytics’ten elde edilen veriler, Arbitrum (ARB) , Polygon ve Base’e köprülenen stETH miktarında sırasıyla %0,01, %1 ve %36 artış gösterdi.

Öte yandan Optimism (OP), incelenen dönemde köprülü stETH miktarında %0,37’lik bir düşüş kaydetti. Bu ay mevcut konuma kadar Lido kullanıcıları tarafından ödenen işlem ücretleri toplam 11,49 milyon dolara ulaştı ve bundan 1,15 milyon dolar gelir elde edildi. Kasım ayında staking platformunda toplam işlem ücreti 62 milyon dolar ve gelir toplamı 6 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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