Lido Finance’da Dikkat Çeken Performans! Rakipleriyle Son Durum!

Ethereum (ETH) için lider likit staking protokolü olan Lido Finance (LDO), geçen hafta toplam kilitli değer (TVL) artışını neredeyse %7 oranında gördü. Bunun nedeni ETH ve Polygon (MATIC) fiyatlarındaki artış ve protokoldeki stake mevduatlarındaki artışı olabilir. 27 Kasım ile 4 Aralık arasında ETH ve MATIC’in değerleri sırasıyla %7 ve %6 arttı.

DefiLlama Raporları

DefiLlama’nın verilerine göre, haberin yazıldığı sırada Lido’nun TVL’si geçen ay %25 artışla 21,32 milyar dolar civarındaydı. Lido aracılığıyla Ethereum Beacon Chain’e yapılan net mevduatlarda kısa bir süre yaşanan düşüşün ardından DeFi protokolü, en çok stake yatıran protokol konumunu yeniden kazandı.

Dune Analytics verilerine göre, incelenen yedi günlük dönemde Lido, net yeni ETH staking mevduatlarında 76.961 tutarında bir giriş kaydetti. Geçen hafta Lido, yapılan tüm ETH mevduatlarının %50’sini oluşturdu. Token’ı, o dönemde yapılan tüm net mevduatlarda yalnızca %17 pazar payına sahip olan Coinbase takip ediyor.

Çıkışlar açısından önde gelen kripto para borsası Binance, geçen hafta en fazla ETH çekilmesini gördü. Dune Analytics’ten elde edilen veriler, önceden stake edilmiş 32.000 ETH’nin son yedi gün içinde platformdan kaldırıldığını gösterdi. Protokolün stake ettiği Ethereum’u tutmaktan elde edilen yıllık yüzde oranı (APR), aybaşından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı.

Layer 2 Projelerinde Son Durum

Belirtilen hafta boyunca kaydedilen TVL büyümesinin yanı sıra protokolün önde gelen Layer 2 platformlarındaki dağıtımları da köprülü stETH miktarı şeklinde büyüme kaydetti. Dune Analytics’ten elde edilen veriler, Arbitrum (ARB) , Polygon ve Base’e köprülenen stETH miktarında sırasıyla %0,01, %1 ve %36 artış gösterdi.

Öte yandan Optimism (OP), incelenen dönemde köprülü stETH miktarında %0,37’lik bir düşüş kaydetti. Bu ay mevcut konuma kadar Lido kullanıcıları tarafından ödenen işlem ücretleri toplam 11,49 milyon dolara ulaştı ve bundan 1,15 milyon dolar gelir elde edildi. Kasım ayında staking platformunda toplam işlem ücreti 62 milyon dolar ve gelir toplamı 6 milyon dolar olarak kaydedildi.