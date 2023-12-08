Geri Dönüyor! Memecoin Fiyatından 0 Silmeyi Başardı! BTC, ETH, XRP Sabit Kaldı Bu Altcoin’ler Yükselmeye Devam Etti!

Kripto paralarda Aralık ayının gelişiyle birlikte yükseliş hissiyatı güçlendi ve bu da piyasaya yansıdı. Yaşanan son fiyat artışları Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere kripto para fiyatlarında 2022 yılından bu yana görülmeyen seviyelerin ortaya çıkmasını sağladı ve yatırımcılar arasında riskli varlıklara yönelik artan yatırım iştahını ortaya koydu.

Kripto Paralarda Son Durum

8 Aralık sabahı itibariyle Bitcoin fiyatı son 24 saatte %0,29 oranında yükselerek 43.416,34 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda işlem hacminde de %4,19’luk artış oldu. Artışa bağlı olarak hacim 28,34 milyar dolara yükseldi.

Bunun yanı sıra kripto paraların kralı Ethereum fiyatı 2022 yılından bu yana ulaşamadığı seviyelere yükseldi. Ethereum’da stikrarlı yükseliş eğilimi sürüyor ve fiyat %1’lik artışla 2.374,98 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte gerçekleşen işlemler sonucunda hacmi %35,97 artışla 15,75 milyar dolara yükseldi. Son 24 saatte elde ettiği en yüksek fiyat seviyesi ise 2.387,51 dolar oldu.

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği XRP fiyatı yazım saatinde %0,54 artışla 0,6467 dolar oldu. İşlem hacmi ise ilginç bir biçimde %11,24 düşüşle 1,8 milyar dolara geriledi. Benzer bir biçimde, Solana fiyatında %5’lik bir artış yaşandı ve 71,79 dolara yükseldi. Bu yükselişte JITO Coin’in etkisi olduğu düşünülüyor

Memecoin’leri inceleyecek olursak 8 Aralık’ta Dogecoin fiyatı son 24 saatlik süreçte %1’lik yükselişle 0,09668 dolar seviyesinde işlem görüyordu ancak buna rağmen 24 saatlik hacim %55 düşüşle 1,14 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra, Shiba Inu %2,15’lik gözle görülür artışla 0,00001 dolara yükseldi ve uzun süredir beklenilen 0 silme işlemini gerçekleştirdi.

Günün Dikkat Çeken Altcoin’leri

Pepe Coin fiyatı 8 Aralık’ta %1,31’lik fiyat artışı gerçekleştirdi ve 0,00000155 dolara yükseldi. Son 24 saatte elde ettiği işlem hacminde %30,59’luk düşüş oldu 206,35 milyon dolara geriledi. Bu arada Pepe Coin, fiyatının artışından da anlaşılacağı üzere son günlerde gözle görülür daha net fiyat artışlarına da ev sahipliği yaptı. Meme coin’in fiyatı son yedi günlük süreçte %39’luk bir fiyat artışı kaydetti.

Solana ağının köpek temalı ilk memecoin’i olan Bonk (BONK), son zamanlarda SOL ağının yeniden canlanmasıyla yatırımcılardan ilgi gören altcoin’lerin arasında yer aldı. BONK fiyatı yazım saati itibariyle %12,68 artarak 0,000011872 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte elde ettiği işlem hacmi ise %115,88’lik akıl almaz bir artışla 201,77 milyon dolara geldi.

Optimism, 8 Aralık Cuma günü yükselen diğer altcoin’ler arasında yer aldı. Optimism fiyatı son 24 saatlik süreçte %0,27 artışla 2,16 dolara yükseldi. Hacmi ise %266,64 artışla 620,52 milyon dolar oldu. Gnosis iseCuma günü kripto para alanında en çok dikkat çeken altcoin’lerden bir tanesi oldu. Yazım saati itibariyle Gnosis fiyatı %1 artışla 237,83 dolara yükseldi.