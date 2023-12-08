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Binance Bu Altcoin İçin Beklenen Adımı Attı! İşlemler Bugün Saat 17.00 İtibarıyla Yeniden Başlayacak!

Özet

  • Binance, listelemesinin ardından işlemleri askıya aldığı Anchored Coins EUR (AEUR) stablecoin'i için beklenen adımı attı.
  • Kripto para borsası, bugün TSİ 17.00'dan itibaren AEUR işlemlerini yeniden başlatacak.
  • Kripto para borsası bundan önce AEUR için tazminat ödemesi yapılacağını duyurmuştu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce listelediği ve listelemeden kısa bir süre sonra alım satım işlemlerini askıya almak zorunda kaldığı Euro tabanlı Anchored Coins EUR (AEUR) stablecoin’i için düğmeye bastı. Kripto para borsası fiyatta tuhaf hareketler görülmesinin ardından askıya alınan AEUR işlemlerinin bugün yeniden başlatılacağını açıkladı.

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Anchored Coins EUR İşlemleri Yeniden BaşlatılıyorKullanıcılara Tazminat Ödeneceği Açıklanmıştı

Anchored Coins EUR İşlemleri Yeniden Başlatılıyor

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 4 Kasım’da listelediği AEUR için beklenen adımı nihayet attı. Kripto para borsası listelemeden bir gün sonra fiyatta tuhaf hareketler görülmesinin ardından alım satım işlemlerini askıya aldığı AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR paritelerinde işlemlerin bugün yeniden başlatılacağını açıkladı.

Binance’den yapılan duyuruda AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR spot ticaret çiftlerinde alım satım işlemlerinin bugün TSİ 17.00’da yeniden başlatılacağını belirtildi.

Kullanıcılara Tazminat Ödeneceği Açıklanmıştı

Binance, askıya alınan AEUR işlemlerinin yeniden başlatılmasından önce stablecoin‘inin fiyatındaki olağandışı artış sonrası yanlışlıkla satın alım yapan kullanıcılar için tazminat ödeneceği duyurusu yapmıştı.

Kripto para borsası belirli saat aralığında AUER satın alan ve işlemlerin askıya alınmasından önce elindeki AUER’lerini satamayan kullanıcıların tazminat almaya hak kazanacağını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

AEUR, stablecoin’ine karşı güçlü bir talep oluştu ve bu da fiyatta sapmaya neden oldu. Binance, piyasayı 7/24 izlemektedir. AUER’de fiyat sapması oluştuğunda AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR spot ticaret çiftlerinin alım satımını 5 Aralık’ta TSİ 21.31’den itibaren derhal askıya alındı. Askıya alınan AEUR spot işlem pariteleri için alım satım yeniden başladığında ayrı bir duyuru yayınlanacaktır.

5 Aralık’ta TSİ 18.41 ve 21.31 saatleri arasında AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR spot işlem pariteleri aracılığıyla AEUR satın alan kullanıcılar ve aldığı AEUR’leri o gün saat 21.31’den önce Binance Spot’ta satamayanlar tazminat almaya hak kazanacaklar.

Tazminat hesaplanmasından uygun kullanıcıların net AEUR satın alım tutarı dikkate alınacaktır. Hesaplama 5 Aralık TSİ 20.41’deki Binance Spot‘taki AEUR fiyatına göre yapılacaktır.

Bilindiği üzere Binance’in listelemesi sonrası AEUR’un normalde 1 Euro’da sabit kalması beklenen stablecoin‘in fiyatı artışa geçmiş ve kısa süre içinde yüzde 200’lük artış olmuştu. AEUR/USDT işlem paritesinde fiyat 3,25 dolara kadar çıkmıştı.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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