Boğanın İpuçları! Büyük Ellerin Ethereum İşlemleri Meydan Okuyor

Kripto para alanının dinamik dünyasında, büyük oyuncuların hareketlerini anlamak bilinçli karar vermek için çok önemli hale geldi. Yapılan her işlemde büyük ellerin adımlarını takip etmek kripto para yatırımcısının vazgeçilmezi durumunda. Balinaların adımları kripto para projelerinde beklentiyi göstermesi açısından değerli. Son ETH işlemlerini inceleyelim. Kimin alıp kimin sattığını deşifre edelim ve kripto alanındaki büyük ellerin eylemlerine ışık tutalım.

Boğa Sinyalleri: Kayda Değer ETH Alıcıları

Kripto piyasasındaki dalgalanmaların ortasında, bazı kuruluşlar önemli ETH alımları yaptı. Hashkey ile ilişkili cüzdan, 5 Aralık’tan bu yana sürekli olarak ETH çekerken, Binance ve OKX’e aktif olarak stablecoin yatırdı. Yalnızca son üç gün içinde, para çekme işlemleri yaklaşık 38 milyon dolar değerinde 16 bin 838 ETH gibi etkileyici bir rakama ulaştı.

Balina “0x8652”, 29 Kasım’dan bu yana Binance‘ten 50 milyon dolar değerinde toplam 22 bin 153 ETH çekerek bir başka önemli oyuncu oldu. Buna ek olarak, “0xf72f” balinası geçtiğimiz hafta içinde Binance’ten 18 milyon dolar değerinde 7 bin 952 ETH çekerek stake etmeyi tercih etti.

Özellikle, bu önemli balina 19 Eylül’den bu yana sürekli olarak ETH biriktiriyor ve ortalama alım fiyatı yaklaşık bin 847 dolar seviyesinde. Şu anda yaklaşık olarak kârı 22 milyon 800 bin dolar değerinde.

Ayı Hareketleri: ETH Satıcıları İş Başında

Diğer taraftan, FTX ve Celsius gibi kuruluşlar aktif olarak ETH satışına dahil oldu. FTX, sadece iki gün önce Coinbase‘e 7 milyon 200 bin dolar değerinde 3 bin 143 ETH yatırarak düşüş yönünde bir hareketin sinyalini verdi.

Benzer şekilde, Celsius son 25 gün içinde Coinbase, OKX ve FalconX’e 136 milyon dolar değerinde 59 bin ETH tutarında transfer gerçekleştirdi.

Smartestmoney.eth ise hem ETH yatırıyor hem de çekiyor. Binance’e 23 milyon 820 bin dolar değerinde 10 bin 633 ETH yatırarak yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin dolar kâr elde etti. Eş zamanlı olarak, Lido‘dan 28 milyon 500 bin dolarlık 12 bin 438 ETH için bir para çekme talebi, gerçekleşmemiş yaklaşık olarak 7 milyon 300 bin dolarlık kâr ile potansiyel satışlara işaret ediyor.

Önemli bir oyuncu olan Galaxy Digital, son iki gün içinde Binance ve Gemini’ye 28 milyon dolar değerinde 12 bin 237 ETH yatırdı.