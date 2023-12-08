Son Dakika! Binance Listeleme Müjdesi! Yüzde 1800 Yükselişle Tarihe Geçen Airdrop Coin’i İçin Yeni Duyuru Geldi!

Geçtiğimiz gün tüm kripto para dünyası ve X (Twitter) topluluğu tek bir altcoin’e yoğunlaştı. SOL ağında gerçekleştirilen airdrop sonrasında en küçük katılımcılarını bile zengin ettiği söylenilen Jito (JTO) coin için açıklamalar birbiri ardına geldi. Binance belki de öncülüğünü bir kez daha konuşturdu ve kripto para borsalarının listeleme haberlerini ileri bir noktaya taşıyarak hızlı bir kararla vadeli işlemleri başlatacaklarını duyurdu.

Jito (JTO) Vadeli İşlemleri Başlıyor

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre Jito (JTO) için Futures işlemleri başlatılıyor. SOL ağının yakın zamanda yeniden gücünü kazanmasıyla altcoin’ler arasında SOL ağını kullanan coin’lerin de adı daha çok duyulmaya başlanmış görünüyor.

Binance tarafından yapılan Futures listeleme açıklaması ise şu şekilde oldu:

Sevgili Binance Kullanıcıları, Binance Vadeli İşlemler, 08-12-2023 10:00’da (UTC) 50x’e kadar kaldıraçla USDⓈ-M JTO Daimi Sözleşmesini başlatacak. USDⓈ-M JTO Daimi Sözleşmesi hakkında daha fazla ayrıntı aşağıdaki tabloda bulunabilir:

SOL ve JTO Fiyat Son Durum

Solana geçtiğimiz yıl gerçekleşen FTX krizinin ardından deyim yerindeyse çakılmıştı. 2023 yılının başı itibariyle BTC fiyatında yaşanan yükselişe bağlı fiyat artışı yaşadığı düşünülürken SOL fiyatı BTC’den ayrışmış göründü ve önlenemez yükselişine başladı. Fiyat bugün itibariyle düşmüş olduğu 9 dolarlık fiyat seviyesinden 1 yıl içerisinde 70 doların üzerine çıktı.

SOL ağının toparlanmasının ardından yapılan airdrop’lar da önem kazanmaya başladı. Son olarak dün, Jito (JTO) airdrop’u gerçekleştirildi ve haberin ortaya çıkışının ardından kripto para dünyasında duygu durumu olarak sevinç hakimiyeti görüldü.

Altcoin‘in fiyatı 1 gün içerisinde %1800 oranında arttı ve tüm kripto borsalarının dikkatini çekti. Birbiri ardına gelen listeleme haberleri ise altcoin üzerinde bulunan dikkatleri ve yoğunluğu arttırdı. JTO’nun ortaya çıkışı SOL ağında gerçekleşebilecek yeni airdrop’lar adına yatırımcıların dikkatini daha çok yoğunlaştırmasının da yolunu açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.