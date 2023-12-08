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Nihai Karar Verildi! Binance’in Eski CEO’su Zhao Resmen ABD’ye Hapsoldu!

Özet

  • Zhao, para aklama suçlamalarını kabul etmesinin ardından BAE'deki evine dönmeyi bekliyordu ancak umduğunu bulamadı.
  • Kendi rızasıyla ABD'ye gelen Binance'in eski CEO'su ülkeye hapsoldu.
  • ABD'li federal yargıç, Zhao'nun 2024 Şubat'ta ABD'de hüküm giymeden önce BAE'ye dönemeyeceğine karar verdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Binance‘in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından kendi rızasıyla geldiği ABD’ye hapsoldu. Seattle’daki bir federal yargıç, Zhao’nun 2024’ün Şubat ayında ABD’de hüküm giymeden önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki evine dönemeyeceğine karar verdi.

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Birleşik Arap Emirlikleri’ne Dönmesi Konusunda Nihai Karar ÇıktıYöneticilik Görevinden İstifa Etmek Zorunda Kalmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne Dönmesi Konusunda Nihai Karar Çıktı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in kurucusu ve eski CEO’su Zhao’nun ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki evine dönme talebi için Seattle’daki bir federal yargıç nihai kararı verdi.

Bloomberg’in haberine göre Seattle’daki ABD Bölge Yargıcı Richard Jones, Zhao’nun 2024’ün Şubat ayında hüküm giymeden önce Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki evine dönemeyeceğine karar verdi. Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki evine dönme talebi için aynı yönde karar 27 Kasım’da zaten verilmişti ancak sanığın talebi üzerine karar yeniden incelemeye alınmıştı.

ABD’li savcılar, mahkemeyi Zhao’nun servetini kaçırabileceği ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmamasını gerekçe göstererek kaçma riski bulunduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul eden Zhao’nun Şubat 2024’de 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Yöneticilik Görevinden İstifa Etmek Zorunda Kalmıştı

Bilindiği üzere Binance’in eski CEO’su Kasım ayında Seattle’daki bir mahkemede para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları ve kripto para borsası Binance’in de ihlal etmesine neden olmak suçlarını kabul etmişti.

Zhao, para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından Binance’de artık bir yönetici rolünde bulunamayacak. Yine de ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile yapılan anlaşmanın şartları, dünyanın en büyük kripto para borsasının çoğunluk hissesinin Zhao’nun elinde kalmasına izin veriyor.

Zhao’dan boşalan yöneticilik koltuğuna Binance’in bölgesel pazarlar başkanı Richard Teng getirilmişti.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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