JITO (JTO) Airdrop’u Solana’yı Uçurdu! Solana (SOL) 100 Dolar Olur Mu? Ünlü Borsanın Kurucusu Sordu!

Ethereum‘un belki de en büyük Layer-1 rakibi konumunda bulunan Solana, belki de JTO’nun da etkisiyle %15 daha yükselerek ve 71 dolarlık kritik direnç seviyesini geride bıraktı ve güçlü yükselişini devem ettirdi. Yazım saati itibariyle Solana (SOL) 71,67 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 30 milyar doları geride bıraktı.

Kripto piyasasında görülen güçlü yükseliş hissiyatının ortasında Solana, haftalık yükseliş %18’in üzerine gerçekleşirken, aylık yükseliş ise %65’in üzerinde oldu.

SOL 100 Dolar Olur Mu?

Solana (SOL) fiyatının 71 dolarlık kritik direnç seviyesini aşmasıyla birlikte daha büyük kazançların kapısını aralamış olabilir. Dikkat çekici %600’lük fiyat rallisi ile yılın en çok dikkat çeken hacimli büyük altcoin’lerde başı çekti.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) da dahil olmak üzere mevcut göstergeler, Solana fiyatının 71 doların üzerinde kalıcılık ve yükseliş konusunda iyimser tahminlerle uyumlu bir yapı gösteriyor.

SOL fiyatı zaten önemli direnç seviyelerini geçtiğinden, analistler minimum 30 dolar artış hedefiyle ek bir fiyat rallisi ihtimalini değerlendiriyor. Ünlü kripto analisti Ali Martinez dün yaptığı paylaşımda, 68,2 doların üzerine gerçekleşebilecek bir fiyat hareketinin SOL’u 90 dolara doğru götürebileceğini belirtti. Buna rağmen 60 dolar desteğinin zayıflaması durumunda ise fiyatın 47 dolara düşme ihtimali konusunda yatırımcıları uyardı.

Solana (SOL), Kasım ortasında elde ettiği zirve seviyesinde yaşanan üç haftalık bir bekleyişin ardından %8’in üzerinde artış yaşamış ve 69 dolara yükselmişti. Mayıs 2022 tarihinde LUNA ve FTX olaylarından önce sahip olduğu seviyeye geri dönmüş oldu.

Kripto yatırımcısı ve BitMex borsasının kurucusu Arthur Hayes, Salı günü X’teki bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda altcoinler için yükselişin gerçekleşebileceği yönünde spekülasyon yaptı ve 100 dolarlık bir fiyat hedefini işaret etti.

Solana’nın DeFi İlerlemesi

SOL’da yaşanan fiyat rallisi, Solana’nın DeFi ekosisteminde gerçekleşen büyük ilerlemenin arka planında da güç vermeye devam ediyor. Solana üzerinde inşa edilen DeFi platformu Jito, Perşembe günü dev bir airdrop’u gerçekleştirdi ve dünya genelinde şartları sağlayan Solana kullanıcılarına yaklaşık 225 milyon dolar değerinde airdrop yaptı.

Airdrop’un EST saatiyle 11:00’de gerçekleşmesiyle birlikte JTO token’ı piyasaya giriş yaptı ve airdrop için planlanan 90 milyon token’ın 540,9 milyon dolar gibi önemli bir değeri oldu. Ancak daha sonrasında CoinGecko tarafından sağlanan verilere göre, token’ın değeri daha sonra %58 düşüşle 2,50 dolara geriledi.

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